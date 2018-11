Milton Hatoum, Philippe Lançon et Jean-Christophe Bailly, Prix Roger Caillois

La Maison de l’Amérique latine, la Société des Amis et Lecteurs de Roger Caillois et le PEN Club Français dévoilent aujourd'hui les lauréats des Prix Roger Caillois, dans les catégories littérature latino-américaine, littérature française et essai. Il s'agit, respectivement, de Milton Hatoum, Philippe Lançon et Jean-Christophe Bailly.









Le prix Roger Caillois est un prix littéraire annuel, crée en 1991 par la Société des lecteurs et Amis de Roger Caillois et la Maison de l’Amérique latine, en partenariat avec le PEN Club Français. Il récompense un auteur latino-américain et un auteur francophone. Depuis 2007 est également décerné un prix de l’essai.



Milton Hatoum

Prix de littérature latino-américaine



Né en 1952 à Manaus dans une famille libanaise, Milton Hatoum a enseigné la littérature à Berkeley, en Californie, puis à l'université fédérale de l'Amazonas, et traduit vers le portugais Flaubert, Marcel Schwob et Edward W. Said. Il est l’auteur de quatre romans (dont les trois premiers ont été récompensés au Brésil par le prestigieux prix Jabuti) : Récit d’un certain Orient (trad. Claude Fages, Seuil, 1993), Deux frères (trad. Cécile Tricoire, Seuil, 2003), et chez Actes Sud Cendres d’Amazonie (trad. Geneviève Leibrich, 2008), Orphelins de l’Eldorado (trad. Michel Riaudel, 2010) et La Ville au milieu des eaux (trad. Michel Riaudel, sept 2018). Son oeuvre est publiée dans une douzaine de langues.



Philippe Lançon

Prix de littérature française



Né en 1963, Philippe Lançon est journaliste au quotidien Libération, chroniqueur et critique littéraire, avec une passion particulière pour la littérature latino-américaine sur laquelle il a beaucoup écrit. Il est également chroniqueur pour l'hebdomadaire Charlie Hebdo et à partir de fin 2014 devient un membre de la tribune « théâtre » du Masque et la Plume sur France Inter. Il est l’auteur de Les Îles (Jean-Claude Lattès, 2011), L’élan (Gallimard, 2013). En 2018, il publie Le Lambeau (Gallimard) pour lequel il vient de recevoir le Prix Femina 2018 et le prix spécial Renaudot 2018.



Jean-Christophe Bailly

Prix de l’essai



Jean-Christophe Bailly est né en 1949 à Paris. Il est un auteur à la croisée de l'histoire, de l'histoire de l'art, de la philosophie et de la poésie. Il a notamment publié Le versant animal (Bayard, 2007), L’Atelier infini (Hazan, 2007), L’Instant et son ombre (Seuil, 2008), Le Dépaysement (Seuil, 2011) pour lequel il a reçu le prix Décembre, ainsi que Le Parti pris des animaux et La Phrase urbaine (Seuil, 2013), Le puits de Oiseaux (Seuil, 2016). Il a publié au Seuil en 2018 dans la collection Fictions et Cie Un arbre en mai et Saisir. Quatre aventures galloises.