Mimi et le dragon des montagnes de Morpurgo adapté par la BBC pour Noël

Une façon d’initier les enfants à la musique classique

En été, le terrible dragon des montagnes crache du feu et incendie les forêts. En hiver, il déclenche des avalanches... Un jour, Mimi la petite paysanne trouve un bébé dragon dans la remise à bois. Elle s’en occupe en cachette, mais le petit dragon devient vite encombrant. Mimi décide alors de le ramener à sa mère tout en haut de la montagne. Et la paix revient au village. Depuis, chaque veille de Noël, les villageois célèbrent le carnaval du dragon des montagnes et un conteur est tiré au sort pour raconter l’histoire de Mimi. Voici venu le tour de Michael.

L’adaptation de Mimi et le dragon des montagnes se présentera dans un format de 25 minutes sur BBC One. Elle sera introduite par Michael Morpurgo, et racontée en musique classique d’après une partition originale écrite par Rachel Portman (Oscar de la meilleure musique de film pour Emma, l’entremetteuse en 1997).La musique sera interprétée par le BBC Philharmonic avec le chœur symphonique Hallé Choir. Le film sera basé sur des illustrations originales d’Emily Gravett, et scénarisé par le romancier, poète et dramaturge Owen Sheers (J’ai vu un homme, trad. Mathilde Bach, Éditions Payot & Rivages, 2015).Le projet est né d’une idée de Jan Younghusband, directeur de la BBC Music TV, pour le compte de Charlotte Moore, directrice du contenu de la BBC. Il est projet soutenu par Alice Webb, directrice de l’enfance et de l’éducation de la BBC, et sera produit par Kristian Smith de Leopard Pictures et Factory Create.Younghusband explique dans un communiqué : « À la BBC, nous sommes fiers de trouver de nouvelles façons d’initier les enfants à la musique classique. »Michael Morpurgo (Le Royaume de Kensuké, trad. Diane Ménard, Gallimard Jeunesse, 2000) raconte d’où lui est venue l’idée de son livre : « Il y a de nombreuses années, dans la vallée de l’Engadine en Suisse, j’ai vu des enfants du village avec des chapeaux rouges, des fouets, des cloches à vache qui tintaient, des tambours qui résonnaient, une grande cacophonie, et ils défilaient dans les rues de la ville. J’ai demandé pourquoi cela se produisait. Ils chassent les mauvais esprits, m’a-t-on dit. Ainsi commença mon histoire pour Mimi et le dragon des montagnes. »Il poursuit : « Et maintenant, extraordinairement, merveilleusement, cette petite histoire se transforme en film d’animation. Et quelle équipe de la BBC Music ! Il y a de la musique de Rachel Portman, compositrice et lauréate d’un Oscar, un scénario d’Owen Sheers, le grand poète gallois (il sait donc une chose ou deux sur les dragons !) et les dessins magiques d’Emily Gravett. J’ai hâte de le voir ! »Kristian Smith précise : « Mimi et le dragon des montagnes est vraiment né de l’amour. L’auteur Sir Michael Morpurgo, la compositrice Rachel Portman, l’écrivain Owen Sheers et l’illustratrice Emily Gravett ont uni leurs talents exceptionnels et exquis pour créer une histoire magique et hors du temps. C’est un film magnifique, sur la musique phénoménale et originale de Rachel. »Découvrez le résumé de l’éditeur :Via The Bookseller