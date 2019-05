Mis en cause, le président du Salon international du livre de Québec se défend

Philippe Sauvageau lors d'une conférence de presse donnée le 1er mai 2019 (capture d'écran vidéo)





Les éléments d'une enquête menée par le Journal du Québec et le Journal de Montréal auront mené à la suspension de Philippe Sauvageau par le comité exécutif du Salon international du livre de Québec. Dans un article intitulé



Le Journal du Québec et Le Journal de Montréal assurent ainsi que Philippe Sauvageau s'est rendu au Bénin « à neuf reprises dans les 12 dernières années, aux frais de l’organisme à but non lucratif (OBNL) subventionné qu’est le SILQ » pour un montant qui approcherait les 30.000 $. Sur place, ses dépenses s'éléveraient de 250 à 400 $ par jour, selon les quotidiens, pour inviter ses interlocuteurs.



Selon les sources des journaux, « la mainmise de Philippe Sauvageau sur son conseil d’administration lui permet d’obtenir plusieurs avantages financiers », dont une allocation de 6000 $ par an pour ses déplacements, 1000 $ de facture téléphonique, « une somme forfaitaire de plusieurs milliers de dollars » qui correspondrait à un Régime enregistré d'épargne‑retraite (REER) et un salaire annuel qui atteindrait les 70.000 $, selon les quotidiens quebécois.



John Keyes, président du conseil d'administration du SilQ, a affirmé au quotidien que le budget était conforme aux attentes, et contrôlé : « Nos états financiers sont vérifiés chaque année », a-t-il assuré.

« J’ai été profondément choqué »



Dans une conférence de presse organisée ce mercredi 1er mai, le président du SilQ a annoncé qu'il réfutait toutes les accusations à son encontre, « infiniment blessantes [et] qui agrègent les éléments disparates dans l’intention de nuire à ma personne et à ma compagne ainsi qu’au SILQ ».



La décision du SilQ de le suspendre de ses fonctions ne serait pas crédible, affirme-t-il, dans la mesure où « le comité exécutif du SILQ et son président ont toujours été parfaitement informés de l’ensemble de mes activités à sa tête, y compris tous mes voyages à l’étranger et, bien sûr, de toutes les données financières du SILQ ».



La société de comptables Mallette a été chargé par le SilQ d'éplucher les comptes pour mettre au jour d'éventuelles anomalies. Selon Radio-Canada, la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), qui verse la plus importante subvention publique à la manifestation (107.500 $ pour la dernière édition), a également ouvert une enquête.



via Le Soleil