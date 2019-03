Miss Marple d'Agatha Christie signe son grand retour à la télévision

Grosse semaine pour l’Agatha Christie Ltd, qui gère les droits de la romancière : depuis la signature d’un accord renouvelant à l’éditeur HarperCollins le soin de poursuivre l'exploitation des œuvres , les projets s’avancent. Made Up Stories, société de production de Bruna Papandrea est ainsi chargée de mettre en forme ce retour télévisuel.C’est à lui que l’on doit, pour exemple, Big Little Lies, série diffusée sur HBO, racontant la vie de trois mères de famille, liées à une affaire de meurtre.James Prichard, actuel PDG d’Agatha Christie Ltd coproduira cette série avec Basi Akpabio, et l’équipe de Made Up Stories sera chargée de la réalisation.« Je suis ravi de m’associer à James et Agatha Christie Ltd pour faire revenir la brillante Miss Marple dans le monde », assure Bruna Papandrea. « Agatha Christie est une véritable légende littéraire et le personnage de Miss Marple se retrouve au centre d’histoires incroyables : c’est une héroïne complexe, qui apporte divertissement et inspiration. »Plus tôt dans la semaine, l’éditeur HarperCollins rappelait que Miss Marple avait été créée voilà plus de 90 ans. Les livres ont été publiés dans plus de 41 langues et vendus à des centaines de millions d’exemplaires.Dernièrement, The ABC Murders, minisérie diffusée sur la BBC avait fait un carton, avec John Malkovitch dans le rôle d’Hercule Poirot.« Miss Marple est l’un des rôles féminins les plus emblématiques de la littérature : le moment est idéal pour explorer une approche en série, dans le contexte actuel », assure Prichard. « Sachant mettre l’accent sur des personnages féminins forts, Made Up Stories est le partenaire idéal pour notre projet. »via Variety