Miss Sherlock, la relecture du détective de Conan Doyle par HBO Asia

Puisque ce sont dans les plus vieux pots que les meilleures confitures se préparent, HBO Asia, filiale de HBO qui, comme son nom l'indique, opère sur le territoire asiatique, a produit une nouvelle série inspirée du détective Sherlock Holmes d'Arthur Conan Doyle. Pas n'importe quelle série : Miss Sherlock réinvente les enquêtes au Japon, avec une héroïne.

Un peu comme Netflix pour le territoire indien, HBO Asia produit des séries spécifiquement pensées pour l'Asie : l'univers de fiction créé par Sir Arthur Conan Doyle se retrouve donc transposé au Japon, tandis que Sherlock Holmes devient Miss Sherlock. Dans le rôle-titre, Yūko Takeuchi, accompagnée par Shihori Kanjiya, qui incarne Wato Tachibana, à travers laquelle on reconnait bien sûr le fidèle Watson.

À deux, elles forment un duo que l'on associe rapidement avec celui de la série Sherlock de la BBC — qui rassemble Benedict Cumberbatch et Martin Freeman : comme le personnage interprété par Cumberbatch, Miss Sherlock a ce quelque chose d'étrange et de décalé par rapport au reste du monde. Et elle réside au 221B, une référence à Baker Street.

Un peu comme la série de la BBC, toujours, Miss Sherlock reprend des intrigues des livres de Conan Doyle, en y ajoutant des éléments contemporains, en supprimant des détails et en modifiant parfois l'histoire. Une étude en rouge sert ainsi de trame au premier épisode de la série.

La saison 1 de la série, qui comprend 8 épisodes, a été diffusée entre avril et juin 2018, uniquement sur le territoire asiatique. Si les téléspectateurs américains peuvent découvrir la série depuis le 1er septembre, aucune nouvelle n'a filtré sur une possible diffusion en Europe...