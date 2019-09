Moby Dick : un concert-fiction à Radio France pour le bicentenaire de Melville

Helena, CC BY 2.0 Helena, CC BY 2.0

Un “désir fou de grand large” conduit le jeune Ismaël à embarquer comme matelot sur le Péquod. Ce baleinier a pour capitaine un certain Achab, dont la jambe a été arrachée par un cachalot. Tandis qu’il gagne la haute mer, la vie aventureuse souhaitée par Ismaël se transforme en quête métaphysique. Car une inextinguible soif de vengeance anime le capitaine Achab, lancé à la poursuite de Moby Dick, la plus monstrueuse baleine qui hante les océans…

En coproduction France Culture et Direction de la Musique et de la Création, le concert-fiction sera joué pour le public ce 5 octobre, avec deux représentations à 11 h et 20 h, au studio 104. « Le concert dure une heure et les enfants et ados sont les bienvenus, c’est de l’éveil musical grand format » indique Stéphane Michaka.Un autre rendez-vous avec les scolaires est prévu le 4 octobre, à 14 h 30 – classes de CM2 à 3e. Les élèves auront également droit à une visite guidée des coulisses des orchestres et des concerts en matinée. Selon les disponibilités : visites des salles de concerts, des coulisses et des loges, détour par le parc instrumental, découverte du rôle de bibliothécaire d’orchestre et rencontre avec des musiciens...Au menu de ce monument littéraire, l’Orchestre national de France, pour donner vie à Achab et au célèbre cétacé.Et pas de doute, il ne manquera que les embruns et l’iode pour plonger dans le grand bain : « On entendra frémir les cordages, hurler les vents et se briser les houles dans ce concert-fiction qui réunit comédiens, bruiteurs et musiciens pour célébrer le bicentenaire de la naissance de Melville. »