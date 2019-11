Mohammed Abdelnabi reçoit le Prix de la littérature arabe 2019

Peu de romanciers arabes ont abordé le thème de l'homosexualité (Hoda Barakat, Alaa El Aswani, Rachid El-Daïf...), mais c'est sans doute le premier roman à l'explorer sous l'angle de la persécution, en s'inspirant d'un procès qui a scandalisé la société égyptienne en 2001 : celui de cinquante-deux hommes, raflés par la police dans une boîte de nuit, le Queen Boat, puis condamnés à de lourdes peines de prison pour « perversion sexuelle ». À travers le témoignage de Hani, Muhammad Abdelnabi dresse le portrait d'une communauté gay qui oscille entre affirmation et dénégation.

Le Prix de la littérature arabe 2019, créé par l’IMA et la Fondation Jean-Luc Lagardère est décerné à l’écrivain égyptien Mohammed Abdelnabi pour son roman "La Chambre de l’araignée" traduit de l’arabe (Égypte) par Gilles Gauthier

Le jury présidé par Pierre Leroy, cogérant de Lagardère SCA, a élu, à l’unanimité, le texte de Mohammed Abdelnabi comme lauréat du Prix de la littérature arabe 2019. Les membres du jury ont salué « un écrivain audacieux au style affirmé et percutant qui fait plonger le lecteur au cœur des tabous de la société égyptienne et arabe. Un roman qui se veut une ode à la tolérance et à l’humanisme. »« Transformant un événement précis en un vibrant plaidoyer pour la tolérance, Mohammed Abdelnabi accomplit ce qui peut être l’une des raisons de la littérature : porter un message politique dans l’espoir de faire évoluer la société », a ajouté Pierre Leroy dans un communiqué.Le résumé de l'éditeur pour La Chambre de l’araignée :Né en 1977, Mohammed Abdelnabi a fait des études de langue anglaise à l’université d’Al-Azhar, au Caire. Il est traducteur-interprète et anime un atelier d’écriture. Son second roman, La Chambre de l’araignée, a été retenu en 2016 sur la short list de l’International Prize for Arabic Fiction. Mohammed Abdelnabi compte incontestablement parmi les Égyptiens les plus brillants de sa génération.Seule récompense française distinguant la création littéraire arabe, le Prix est doté d’un montant de 10.000 €. En 2018, le prix avait été remporté par l'écrivain anglo-égyptien Omar Robert Hamilton pour son roman La ville gagne toujours (Gallimard, « Du monde entier »), traduit de l'anglais par Sarah Gurcel.