Moi, Christiane F. et Le Pouvoir adaptés en séries par Amazon

Via Variety

« Nous savons que les clients qui regardent Prime Video partout dans le monde veulent voir des histoires authentiques, se déroulant dans leurs propres pays, avec des personnages qui reflètent leur propre expérience et leur diversité », a déclaré Jennifer Salke, responsable d'Amazon Studios. « Nous sommes enthousiastes et déterminés à amplifier la voix des conteurs du monde entier et à donner vie à leurs visions pour nos téléspectateurs du monde entier. »Parmi les nouvelles séries, deux adaptations d'œuvres littéraires.The Power (Royaume-Uni) est une adaptation du roman éponyme de Naomi Alderman, qui sera aussi à la production. Roman dystopique de « science-fiction féministe », il imagine un monde dans lequel les hommes craignent les femmes plutôt que l’inverse. The Power a été publié en 2016 au Royaume-Uni et en 2018 en France. Ce titre est un best-seller international et lui a valu de remporter le Baileys Prize en 2017.La série sera produite par Sister Pictures et réalisée par Jane Featherstone, Naomi de Pear ainsi que Naomi Alderman. The Power est la dernière série dramatique britannique Prime Original à entrer en production et sera présentée en avant-première mondiale sur Amazon Prime Video dans plus de 200 pays.La sélection comprend aussi Wir Kinder vom Bahnhof Zoo (Allemagne), une adaptation en série de la biographiede Christiane Felscherinow, écrite par les journalistes Kai Hermann et Horst Rieck et publiée en 1978 aux éditions Gruner + Jahr. En France, le livre a été publié aux éditions Mercure de France en 1981 sous le titre de Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée… d'après la traduction de Léa Marcou.Cette nouvelle série raconte l'histoire de Christiane F. et de ses amis qui, adolescents, se retrouvent confrontés aux drogues dans l'Ouest de Berlin en 1970. Annette Hess en sera la scénariste et Philipp Kadelbach le réalisateur. Elle sera produite par Oliver Berben et Sophie von Uslar pour Constantin Television courant 2019.L'ouvrage avait déjà eu droit à son adaptation cinématographique. En 1981, Uli Edel avait réalisé Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. À l'affiche, Natja Brunckhorst, Thomas Haustein et Jens Kuphal, entre autres.