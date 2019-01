Moi, fou, d’Altarriba et Keko, reçoit le Prix Tournesol 2019

Le jury du prix Tournesol​ était​ cette année​ présidé par le député européen Yannick Jadot, tête de liste​ des écologistes à l’élection européenne. Il était aussi composé des lauréats de l’année précédente, Mathilde Ramadier et​ ​Laurent Bonneau, du critique Stéphane Grobost, de l’éditrice Véronique Duval, et de l’écologiste​ poitevin ​Jean Collon.



Le résumé de l'éditeur pour Moi, fou :



Angel Molinos, docteur en psychologie et écrivain raté, basé à Vitoria comme le héros de Moi, assassin, travaille pour l’Observatoire des Troubles Mentaux (OTRAMENT), centre de recherche affilié aux Laboratoires Pfizin de Houston, qui suit l’évolution des maladies mentales et teste de nouvelles molécules sur des cobayes humains. Sa mission est d’identifier de nouveaux profils «pathologisables» afin d’aider Pfizin à élargir sa pharmacopée.

< >

Ce tandem espagnol qui connut un colossal succès international avec Moi assassin​ ​(Grand prix de la critique ACBD), renouvelle son exploit avec ce nouvel album.​ ​Keko, dessinateur madrilène au style choc et au traitement noir à la façon d’un Muñoz ou​ ​des gravures sociales des années 1920, est un narrateur solide. Son complice, l’iconoclaste Antonio​ ​Altarriba, ancien professeur de littérature française à l’université de Vitoria (Pays basque) est le​ ​scénariste-star de la BD espagnole.C’est la seconde fois que le prix revient à des Espagnols après Natacha Bustos.​ ​Keko et Altarriba l’emporte après des débats animés au sein du jury, devant Congo 1905,​ ​le Rapport Brazza de Vincent Bailly et Tristtan Thil (Futuropolis) et​ ​The End de Zep (Rue de​ ​Sèvres).Créé à l’initiative des Verts, le prix Tournesol ​récompense un album paru en français dans l’année écoulée, popularisant une ou plusieurs des valeurs de l’écologie politique.Antonio Altarriba, Keko - Moi, fou - traduit par Alexandra Carrasco - Denoël Graphic - 9782207136348 - 19,90 €