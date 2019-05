Molière, de Georges Forestier lauréat du Prix Château de Versailles du livre d'Histoire 2019

Il existe un Molière édifié sur des légendes approximatives et extravagantes : mari jaloux et malheureux, d’humeur rêveuse et mélancolique, versificateur, maladroit, acteur doué pour le seul jeu comique, malade consumé par ses mauvais poumons... Ces qualificatifs se sont propagés dans l’histoire et constituent le portrait que l’on connaît aujourd’hui. Comment retrouver le vrai Molière ?

Il ne subsiste de lui ni manuscrits, ni lettres, ni écrits intimes. Pour le connaître au mieux, il faut revenir aux témoignages méconnus, aux documents oubliés, aux traces matérielles. Cet ouvrage révèle les secrets de fabrication des œuvres de Molière et fait découvrir la logique qui préside à l’enchaînement des pièces en perpétuel renouvellement.