Mon premier festival : Joann Sfar, acteur et cinéaste à l'honneur

photo : Joann Sfar - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Pas de salon du livre, pas de festival ni d’événement littéraire ou BD : cette fois, c’est pour son travail derrière la caméra que Joann Sfar est à l’honneur. Après avoir réalisé en 2015 La Dame dans l’auto avec des lunettes et un fusil et en 2020 Petit Vampire, pour lequel il est aussi scénariste, la manifestation parisienne le met à l’honneur.Et par n’importe comment : quatre œuvres seront concernées, Aya de Yopougon, Les Beaux Gosses, Le Chat du rabbin, Petit Vampire.Alors autant Aya est une série de bandes dessinées écrite par Marguerite Abouet et illustrée par Clément Oubrerie publiée dans la collection Bayou que Sfar supervise chez Gallimard — et donc adaptée au cinéma en 2011. Autant Les beaux gosses est inspiré de l’œuvre de Riad Sattouf, que le dessinateur a réalisée, avec… Joann Sfar dans le rôle du professeur de philosophie.Pour ce qui est du festival, il se déroulera du 21 au 27 octobre prochain dans 12 salles de cinéma Art et Essai de la capitale, à la Gaîté lyrique et au Forum des images, à Paris.« Dédié au jeune public dès 2 ans, Mon Premier Festival se déroule chaque année à Paris durant les vacances de la Toussaint. Son but… éveiller, hors temps scolaire, le regard et la curiosité des plus petits pour le 7e art, en proposant une approche ludique et pédagogique du cinéma, au tarif unique de 4 euros la séance », expliquent les organisateurs.Plus d’informations à cette adresse — et dans quelque temps.