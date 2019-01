MONK!, de Youssef Daoudi, meilleur livre de jazz de l'année 2018

Il est Thelonious Sphere Monk, génie musical excentrique qui réinventa le jazz. Elle est Pannonica de Koenigswarter, baronne britannique de la famille Rothschild à l'esprit libre et indomptable. Leur amitié profonde naît en 1954 et ne s'achèvera qu'à la mort de Monk en 1982. Avec pour toile de fond le New York de l'âge d'or du jazz, Monk! explore l'alchimie unique entre ces deux personnalités brillantes séparées par le statut social, la couleur de la peau et la culture mais unis par leur immense amour de la musique.

Entreprendre une biographie dessinée pour un musicien aussi puissant et fantastique avait de quoi rebuter. L'ouvrage monstrueux qui en ressort relève plus de l'essai biographique, d'ailleurs, en ce qu'il se concentre sur la rencontre entre Monk et la baronne Pannonica de Koenigswater.Le résumé de l'éditeur pour MONK! :Auteur de bandes dessinées, Youssef Daoudi a réalisé en tant que dessinateur ou scénariste une dizaine de BD parues aux éditions Casterman, Glénat et Fluide glacial. Avec Monk!, il signe son premier roman graphique publié simultanément aux États-Unis (First Second, New York) et en France.Youssef Daoudi - MONK! - Éditions Martin de Halleux - 978-2-490393-02-2 - 35 €