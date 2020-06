MonLivreDeLété, un projet de France Télévisions pour encourager à lire

#MonLivreDeLété est mis en place par France Télévision pour encourager le public à retrouver le goût de la lecture. Le groupe s’engage à soutenir le livre dès le 24 juin dans la plupart de ses émissions. Au programme interviews d’auteurs et d’acteurs de la filière du monde du livre, des chroniques et des reportages spécifiques.Pour cette opération, France TV s’associe avec l’opération « partir en livre » organisée par le Centre National du Livre et le « Pari des libraires » porté par l’association Paris Libraire dans le but de pousser les Français à reprendre leurs habitudes et à revenir dans les librairies et bibliothèque.Du 8 au 24 juin, il vous sera de plus possible de voter pour le meilleur livre de l’été. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur le site de France TV et de préparer une critique de votre livre préféré, publié en langue française, entre septembre 2019 et juin 2020. La critique devra comprendre : les raisons de votre choix, une analyse des qualités littéraires de l’ouvrage et surtout votre avis sur le pourquoi il est particulièrement idéal à la lecture estivale.5 catégories ont été déterminées : roman, essai, BD, roman jeunesse et album jeunesse. Les lauréats du prix dans les cinq catégories seront dévoilés le 5 juillet.Le coup d’envoi de l’opération sera donné par La Grande Librairie le 24 juin.