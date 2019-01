Montpellier : tensions autour de la direction de Comédie du Livre

Peter, CC BY 2.0

Absence prolongée et conflit professionnel

En 2019, la Comédie du livre de Montpellier accueillera la journaliste du Monde des Livres en tant que nouvelle directrice. Florence Bouchy succède à Régis Pénalva qui, officiellement, ne peut plus assurer son poste suite à des problèmes de santé. L'édition 2019, qui aura lieu du 17 au 19 mai prochain, devrait se tourner vers la littérature suisse et la ville de Barcelone.Le 7 novembre dernier, l'ancien président n'a pas été en mesure d'accueillir sur la scène du centre Rabelais l’historien Pierre Rosanvallon pour ouvrir la série des séances de l'Agora des savoirs. Série qu'il n'a pas repris depuis et qui, par ailleurs, n'a pas encore révélé son programme pour l'année 2019.Plusieurs auteurs se sont attristés de son départ, dont Maylis de Kerangal, qui salue son action et a fait passer le statut de l'événement de « foire » à « salon » littéraire. Régis Pénalva, quant à lui, n'a pas encore réagi face à la décision de son remplacement.Pour expliquer le remplacement, le webzine local Lokko évoque « la haine » entre Régis Pénalva et Gilles Gudin de Vallerin, conservateur général des médiathèques de l’Agglomération de Montpellier. Les deux hommes se détesteraient cordialement et Philippe Saurel, maire de Montpellier et président de la Métropole, aurait tranché pour le second, retirant au premier les prérogatives de la Comédie du Livre.Florence Bouchy, agrégée de lettres modernes, titulaire d’un doctorat en littérature française contemporaine et diplômée de Sciences Po (journalisme), a animé par le passé l'émission littéraire de Radio Campus Paris (FM 93.9), de 2001 à 2009. Depuis 2009, elle est journaliste littéraire et collabore très régulièrement au Monde des livres (littérature française et étrangère).Depuis 2011, elle anime de nombreuses rencontres dans les salons et festivals littéraires, et connaît ainsi les enjeux territoriaux de ces manifestations. En 2016, elle a par exemple été recrutée par l'agence La Fabrica pour assurer la programmation de la Fête du livre du Var, à Toulon.Interrogée sur les raisons motivant le départ de Régis Pénalva, la Métropole de Montpellier nous répond : « Eu égard à l’absence prolongée de Mr Régis Penalva, directeur de la Comédie du Livre, la Métropole de Montpellier a pris la décision de faire appel à Madame Florence Bouchy, journaliste et professionnelle du livre, dotée d’une solide expérience dans l’organisation d’événements littéraires, pour l’édition 2019 de la Comédie du Livre, afin que celle-ci se déroule dans les meilleures conditions et puisse proposer, comme à son habitude, une manifestation de qualité, riche en nouveautés. »La Métropole de Montpellier précise que « l’absence de M. Régis Penalva résulte d’un conflit professionnel en cours de traitement dont les contours restent à la discrétion de la collectivité ».