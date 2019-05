Montréal : le festival Petits Bonheurs se clôture avec 10 600 visiteurs

La 15e édition du Festival Petits bonheurs, qui s’est déroulée du 3 au 12 mai à Montréal, vient tout juste de se terminer. Ce rendez-vous printanier a permis aux parents et à leurs enfants de profiter d’une programmation dynamique composée de 22 spectacles, d’une trentaine d’ateliers de sensibilisation aux arts, de courts-métrages de l’ONF (Office national du film du Canada), d’un volet professionnel, d’un grand rassemblement et d’expositions. En tout, 10.600 spectateurs ont assisté à l'événement.



Pour une première fois cette année, l’événement a accueilli une délégation étrangère composée de diffuseurs en provenance de la Belgique, de la Chine, de l’Espagne et de la France. Ces rencontres entre artistes et diffuseurs étrangers permettront de promouvoir à l’international la création québécoise jeune public.



Parmi les projets novateurs, on retrouve L’Opéra dans ma cabane, de la compagnie L’Opéra à la carte. Présenté en deux phases, ce projet de médiation culturelle s’est conclu par une rencontre sous la tente de l’opéra où soprano et ténor ont chanté les apprentis mélomanes. Présentée en collaboration avec trois CPE participants de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, cette activité s’est également tenue lors du Grand rassemblement Petits bonheurs, le 12 mai 2019.



Le festival Petits bonheurs a accueilli cette année trois compagnies étrangères : La Bicicleta (Costa Rica) et son spectacle Nana Raíz, Aabens Dans (Danemark) pour Igen, et Le Clan des Songes (France) avec leur représentation Bout à Bout.



Le festival a égalemet mis en avant les artistes de la création jeune public en les invitant à partager sur les ateliers de sensibilisation aux arts. Le 8 mai 2019 a eu lieu une soirée de présentation de projets qui a permis à 12 compagnies de présenter leurs créations. Cette soirée a donné la chance de découvrir les prochaines créations québécoises jeune public, dont celles d’Estelle Clareton, de Pierre-Paul Savoie et du Théâtre des petites âmes.





De plus, l’achat d’un « Billet du Bonheur » a donné aux enfants un accès à la culture en leur permettant d’assister gratuitement à un spectacle lors du Festival. Plus de 132 billets-dons ont également été achetés et redistribués à divers organismes, tels que l’Escale Famille Le Triolet, Répit-Providence, Pavillon d’Éducation Communautaire Hochelaga-Maisonneuve et la Maison des Enfants.