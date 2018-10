Montréal : pour le salon, le livre sera une fête, en français et en anglais

Le Salon du livre de Montréal prendra ses quartiers pour la dernière année place Bonaventure, avec une programmation riche. Tournées vers les scolaires, les visiteurs dilettantes, plusieurs nouveautés faciliteront le parcours des visiteurs durant leur visite. Et puis, il y aura des livres, beaucoup de livres...



Que ce soit le Carnet du visiteur, à découvrir en ligne, pour choisir et préparer sa venue, ou une gratuité pour tous proposée le mercredi 14, le Salon s’organise. Il proposera également deux nouvelles aires d’animation : L’Espace LaPresse+ sera situé à l’entrée du Salon et agira à la fois de lieu de rencontres avec des journalistes et des artisans de LaPresse+ ainsi que d’aire de repos.

C’est dans le café Les Apostrophes que sera également aménagée la petite scène Apostrophes. Elle accueillera, en dehors des heures de repas, des causeries, des lectures, et même un quiz littéraire !

Avec plus de 18.000 jeunes lecteurs qui viennent chaque année, le SLM a mis en place des trousses scolaires thématiques à télécharger : elles sont un soutien pour les enseignants et les élèves dans la préparation de la venue à la manifestation, avec des activités à réaliser en classe.

Cette année, l’Association of English Language Publishers of Québec et la Quebec Writers' Federation seront présentes. Objectif : proposer au public de tous âges, de toutes langues et de toutes origines des animations et des lectures dans la langue de Mordecai Richler, ainsi qu’un espace où il sera possible de se procurer des livres anglais, de surcroît édités au Québec.

Désormais, la liste des huit auteurs invités d’honneur a été entièrement dévoilée : elles et ils constitueront un noyau central dans la programmation et les rencontres avec le public.

On retrouvera ainsi Joséphine Bacon, poète autochtone et réalisatrice, Samuel Champagne, auteur jeunesse LGBTQ+, Martine Delvaux, romancière et essayiste, Marianne Ferrer, auteure et illustratrice, Dany Laferrière, auteur et académicien, Heather O’Neill, auteure anglo-montréalaise, Alain Vadeboncoeur, chef du service de médecine d’urgence de l’Institut de cardiologie de Montréal, professeur, auteur et chroniqueur, et Bernard Werber, auteur parmi les plus lus en France.







Le volet professionnel s’enrichit également. Ainsi, la Foire des droits de traduction se tiendra ce 15 novembre, en partenariat avec le Conseil des arts du Canada, attend plus de 100 participants et participantes autour de rencontres express réunissant des éditeurs et des agents littéraires canadiens francophones et anglophones afin de favoriser l’achat et la vente de droits de livres d’ici.

Le lendemain, une journée professionnelle sera déployée à travers deux axes.



Sujets d’actualité et enjeux majeurs pour les professionnels et professionnelles du livre seront au cœur des réflexions : Traduire et publier ici les auteurs venus d’ailleurs, Métadonnées dans l’édition : pour aller au-delà de l’ISBN !, ou encore Les conditions pour réussir en Europe.

Nouveauté cette année, certaines tables rondes seront aussi accessibles au grand public, par exemple : Bâtir de bons lecteurs, Les défis de création du documentaire jeunesse, Les adolescents lisent-ils encore pour le plaisir ? et Ils liront loin : bienfaits de la lecture à haute voix.