Morges : une 11e édition masquée pour le Livre sur les quais

La majorité de la programmation artistique sera néanmoins maintenue. Ainsi, du vendredi au dimanche, le public suivra des rencontres, discussions, performances et les fameuses croisières littéraires. Le port du masque sera en revanche obligatoire dans l’ensemble des lieux de programmation, y compris dans les espaces extérieurs.



La réservation des rencontres et des croisières sera également obligatoire pour permettre le respect de la limitation de 300 personnes par secteur et le traçage.









Près de 80 événements sont programmés et chacun sera suivi d’une séance de dédicaces, sur place. En revanche les organisateurs ont dû renoncer aux tentes dressées habituellement le long des quais. Le cœur du festival cette année prendra donc place dans les salles du bord du lac, au Château de Morges, sur les bateaux de la CGN et au bar éphémère de La Coquette.



Près d’une centaine d’auteurs/trices feront le déplacement à Morges pour participer. Le programme complet sera dévoilé le 24 août. Le jour même la billetterie et les réservations seront ouvertes sur le site du festival.





photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Les annonces du Conseil fédéral suisse, qui ont eu lieu hier soir, permettent la tenue de ce festival littéraire qui se déroule chaque année sur les quais de Morges. Pour les organisateurs, qui travaillent depuis des mois à cette nouvelle édition, c’est un soulagement.Le Livre sur les quais aura bien lieu, mais ne se présentera pas sous sa forme habituelle. Comme le souligne Fanny Meyer, sa directrice : « Il aurait été en effet impossible d’assurer une parfaite sécurité sanitaire à l’ensemble des invités, du public, des équipes et des partenaires en maintenant un concept “festival”, où le public est amené à se déplacer d’un lieu à l’autre. »