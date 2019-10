"Mrs. Fletcher", la nouvelle série HBO adaptée du roman de Tom Perrotta

Grady College - (CC BY 2.0) Grady College - (CC BY 2.0)

La série retrace l'histoire d'une femme qui entreprend de partir à la découverte des pans inexplorés de sa sexualité alors que son fils Brendan (joué ici par Jackson White) a quitté le foyer pour entamer ses études. Les deux personnages finiront par se rejoindre dans les représentations de la sexualité véhiculées par les site pornographiques.Lui y étant déjà exposé, elle en en faisant tout nouvellement les frais.Une forme de confrontation autour du thème de la sexualité non seulement entre générations, mais aussi entre les genres est donc au centre de l'intrigue.Pour l'écrivan américain, qui est à l'origine de cette adaptation, ce sujet a toute sa place dans l'univers des séries, au vu des débats qui traversent l'industrie du cinéma actuel. « Il existe une telle diversité de comportements sexuels masculins et une partie du débat autour de Me Too consiste à essayer de déterminer quelles distinctions sont utiles dans ce domaine », a -t-il expliqué au site The Ringer L'actrice qui incarne l'héroïne éponyme est Kathryn Hahn. Cette dernière était déjà connue pour avoir joué un rôle du même type dans la série I love Dick, diffusée entre 2016 et 2017 sur Amazon video, et inspiré du roman du même nom de Chris Kraus. L’actrice y incarnait une femme de la quarantaine en proie à des bouleversements dans sa vie sexuelle. Selon The Ringer, Kathryn Hahn doit sa réputation à une certaine flexibilité de jeu, par son aisance à interpréter avec crédibilité les différents états du désordre émotionnel.C’est la deuxième fois que l’œuvre de Tom Perrotta fait l’objet d’une version en série sur les ondes de HBO. Son 6e roman, Les Disparus de Mapleton (The Leftovers, traduit de l'anglais par Emmanuelle Ertel, chez Fleuve noir en 2013) avait en effet été retranscrite en série télévisée de 2014 à 2017. Et ce, avec la participation de l'écrivain lui-même et la collaboration du scénariste Damon Lindeof.Mais c'est bien toute l'oeuvre de l'auteur américain qui, par l'entremise d'adaptations audiovisuelles, a pu connaître un plus large public. Dès 1999 en effet, son 2e roman, Election (non paru en Français) avait été adapté en film sous le titre de L’arriviste, par le réalisateur Alexander Payne.C’est suite à cette première expérience que l’écrivain américain fera ses propres preuves dans la production audiovisuelle. En 2007, il entreprend en effet de décliner son 4e roman Little Children (Les enfants de chœur en français, traduit par Emmanuelle Ertel, et paru chez l’Olivier en 2006) en film avec la collaboration du réalisateur Todd Field en 2007.Avec Mrs. Fletcher, l’écrivain était cette fois seul aux commandes de cette nouvelle création diffusée par HBO, nous apprend le site The Ringer. Un résultat dont il est désormais possible de découvrir les premières images depuis ce lundi 28 octobre.La série est disponible sur OCS City ainsi qu'en replay sur OCS à la demande. Elle est composée de sept épisodes d'une durée d'environ une demie-heure chacun.