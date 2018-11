Murs de papier, de Christine Velut, reçoit le Prix « J’aime le Livre d’Art »

La deuxième édition du prix « J’aime le Livre d’Art » a vu la récompense attribuée au livre Murs de papier de Christine Velut, préfacé par Vincent Darré et publié par BnF éditions. Près de 200 libraires participant à l’opération « J’aime le livre d’art », dans toute la France, ont décerné le Prix des libraires du livre d’art et du beau livre.





Ce prix a été annoncé le 15 novembre dans le Salon d’honneur de la Bibliothèque Richelieu par Pascale Le Thorel, présidente du groupe Art et Beaux livres du Syndicat national de l'édition.

Le livre lauréat Murs de papier, ouvrage des éditions de la BnF, invite à découvrir une histoire haute en couleur qui s’écrit sur les murs des intérieurs bourgeois à la fin du XVIIIe siècle, à l’heure où le papier peint s’impose comme un objet de décoration à la mode, grâce à la grande variété de ses motifs.

L’ouvrage présente sous la forme d’un répertoire de motifs qui joue sur différents registres : les papiers en arabesque, les motifs architecturaux ; le monde végétal ; les animaux et les fruits ; l’imitation des matériaux ; les motifs géométriques ; le modèle antique ; les scènes de genre ; l’imitation du textile.

Le lecteur se trouve ainsi plongé dans un univers de formes et d’associations de couleurs. Aujourd’hui encore, il continue d’inspirer les créateurs et décorateurs contemporains. Tous les échantillons présentés proviennent de la collection de la Bibliothèque nationale de France, constituée entre 1798 et 1805, à la faveur de la législation révolutionnaire qui invitait les manufacturiers à y déposer leurs créations pour se protéger de la contrefaçon.



Christine Velut est ancienne élève de l’École normale supérieure, docteur en histoire moderne de l’université de Paris I Panthéon - Sorbonne. Elle a soutenu sa thèse, sur « La production, la commercialisation et les usages des papiers peints à Paris de 1750 à 1820 », elle a réalisé le catalogage de la collection de papiers peints du département des Estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France.

Vincent Darré est décorateur-designer. Après avoir travaillé dans le secteur de la mode, il se consacre à l’univers de la maison, entre inspirations baroques et obsessions dadaïstes.



Christine Velut - Murs de papier - Éditions de la BnF - 9782717727760 - 39 €