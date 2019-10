My absolute darling de Gabriel Tallent, prix Audiolib 2019 (audiolivre)

Un manque de prix pour saluer l'audio

L'incroyable Tallent de Gabriel

Déjà distingué par le prix America 2018, ce premier roman de l’Américain — publié en octobre 2018 — s’est imposé aux audiolecteurs devenus jurés. « Il n’existe pas beaucoup de prix littéraires pour saluer le travail réalisé dans la production d’un livre audio », indique Valérie Levy-Soussan, PDG d’Audiolib, à ActuaLitté.Dans le domaine de la parole enregistrée, on ne compte en effet que ceux de France Culture, Lire dans le noir, de la Plume de paon ou de l’Académie Charles Cros. « C’est l’opportunité de mettre en valeur l’auteur et son livre — ainsi que sa traductrice ici — autant que la comédienne. Le prix Audiolib offre une reconnaissance au studio pour leur travail », poursuit-elle.Dans le fonctionnement, une présélection de 10 ouvrages est opérée par la maison – nous restons sur un prix d’éditeur, bien qu’Audiolib produise des ouvrages en allant chercher dans des catalogues hors des groupes Hachette et Albin Michel qui en sont les fondateurs. Durant quelques mois, les audiolivres retenus seront présentés à des blogueurs, qui écoutent et chroniquent. « Cela nous offre un éclairage et des commentaires toujours bienvenus, parce que la critique ne s’intéresse pas encore beaucoup au livre audio. »Pour la suite, 5 titres resteront en compétition, et les internautes sont alors appelés à voter sur la base des extraits qui sont mis en ligne.La soirée de remise du prix devient alors « un moment privilégié pour le comédien qui a lu l’œuvre. Ils restent souvent dans l’ombre, et cette rencontre avec le public permet également de découvrir les spécificités de chaque métier, des échanges avec les audiolecteurs ».Alors, My absolute darling ? Eh bien, ActuaLitté l’avait découvert et dévoré avec bonheur, c’est avec plaisir que l’on apprend qu’une nouvelle récompense salue ce roman. « Le lecteur suffoque, mais n’abandonne pas. À la fois saisi par le rythme intense, la grâce de l’écriture et la description extrêmement précise et nuancée des émotions et des sentiments sans cesse contradictoires de l’héroïne. »« C’est presque Crime et châtiment, ce roman », s’enthousiasme Valérie Levy-Soussan. « Il a été découvert par le bouche-à-oreille, depuis les librairies. Je venais de l’achever quand j’ai entendu une libraire en discuter avec une cliente : nous étions passionnées par le charme de cette écriture, et le talent de ce jeune romancier. »Originaire du Nouveau-Mexique, Gabriel Tallent, à 32 ans, en est donc bourré. Son ouvrage, paru en 2017 aux États-Unis s’est fait une place magnifique dans le cœur des lecteurs. Des passages crus, toujours racontés avec pudeur et sensibilité, et des séquences descriptives qui brossent le tableau d’une nature apaisante — en opposition avec la cruauté des relations entre une fille et son père, que l’on va suivre.« On se fait totalement prendre par cette jeune femme, presque séquestrée par son père. Et toute la difficulté pour la production du livre audio se mesurait à l’aune de cette écriture bouleversante. »Le casting aura nécessité de faire passer une douzaine de comédiennes avant de parvenir « à la voix parfaite », se souvient Valérie Levy-Soussan. Un chiffre important, mais qui a permis de rencontrer Marie Bouvet — déjà récompensée par ailleurs pour son interprétation du livre du prix du Public La Plume de Paon (sélection littérature contemporaine), cette année. « Elle a su parfaitement alterner ces instants de terrible cruauté et d’infinie tendresse », se réjouit la PDG.Un extrait de sa lecture est d’ailleurs disponible, pour s'en faire une plus juste idée.Gabriel Tallent, trad. Laura Derajinski – My absolute darling – Gallmeister – 9782351781685 – 24,40 euros