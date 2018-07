Nancy fêtera les 40 bougies du Livre sur la place

Le salon de la rentrée littéraire, avec plus de 600 auteurs présents et une centaine d’événements, fêtera sa 40ème édition du 7 au 9 septembre prochains sous la présidence exceptionnelle de l’Académie Goncourt. Cette 40e édition très attendue (150 000 participants en 2017) aura lieu du 7 au 9 septembre.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ActuaLitté, CC BY SA 2.0

À année exceptionnelle, événement exceptionnel ! Nancy a proposé aux dix académiciens Goncourt, fidèles ambassadeurs du Salon depuis sa création, d’en être les présidents.Ils annonceront, sous la houlette de Bernard Pivot, pour la première fois à Nancy, les quinze lauréats en lice pour le Prix Goncourt, en ouverture de la manifestation le vendredi 7 septembre à la Mairie de Nancy.L’édition 2018 réunira de nombreux auteurs français et étrangers : Salman Rushdie, Boris Cyrulnik, Alain Mabanckou, Delphine de Vigan, Jérôme Ferrari, Christophe Boltanski, Jean- Christophe Rufin, Dany Laferrière, Vénus Khoury-Ghata, Marie-Aude Murail, Emmanuelle Pirotte, Tobie Nathan, Jérôme Chantreau, Serge Joncour, Philippe Torreton, Laurent Seksik, Joann Sfar, RJ Ellory...Des débats, des grandes rencontres et des lectures rythmeront ces trois jours littéraires au cœur du patrimoine du XVIIIe siècle de Nancy, classé à l’Unesco : citons la lecture-spectacle de la comédienne Isild Le Besco ; l’écrivain espagnol Javier Cercas en dialogue avec Pierre Assouline et un duo prestigieux pour clore le Festival : Isabelle Adjani et Lambert Wilson.Les festivités seront lancées dès le jeudi 6 septembre à l'Opéra National de Lorraine avec une lecture hommage à Jean d'Ormesson par Alice Taglioni.Enfin, six prix littéraires seront décernés pendant le salon : le Goncourt de la Biographie Edmonde Charles-Roux, le Prix Livre et Droits de l'Homme, le Prix Stanislas, Le Prix des Libraires – Le Point, La Feuille d’Or de la ville de Nancy – Prix des Medias – France Bleu Lorraine – L’Est Républicain – France 3 Grand Est.Créé en 2002 par André Rossinot, alors maire de Nancy, avec Simone Veil à ses côtés qui en fut la première présidente, le Prix Livre et Droits de l'Homme est présidé cette année par le professeur Axel Kahn. Le lauréat sera annoncé le 19 juillet et le Prix sera remis officiellement lors du Livre sur la Place le vendredi 7 septembre.Après Serge Joncour et Daniel Picouly, Leïla Slimani, prix Goncourt 2016, préside cette année la troisième édition du Prix Stanislas Groupama – Livre sur la Place qui récompense le meilleur roman de la rentrée. La sélection a été annoncée le 28 juin dernier et le jury se réunira le 28 aout pour designer l’heureux(se) gagnant(e). Le prix sera remis le 8 septembre au Forum France Bleu - Ville de Nancy.