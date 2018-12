Nantes : un festival pour une plongée au coeur des littératures

Pendant 4 jours, près de 50 auteurs viendront partager et mettre en jeu leur parole et leur vision du monde à travers de grandes rencontres, des conversations et des lectures. Ils nous inviteront à transformer ensemble Nantes en « capitale française de l’optimisme culturel et du pouvoir de l’imaginaire », selon la formule d’Alain Mabanckou, Directeur artistique du festival, romancier, poète et essayiste.Alain Mabanckou est notamment l'auteur du roman Les Cigognes sont immortelles, paru en librairie le 16 août dernier, et des Mémoires du porc-épic pour lequel il a reçu le prix Renaudot, en 2006.Ce festival se consacrera aux mots, sensés nous ouvrir une porte sur les défauts et les qualités du monde qui nous entoure. Mots de l’engagement, mots de la liberté, toutes les formules seront bonnes à prendre pour éviter le naufrage.Pour ce faire, des écrivains comme Christine Angot, le récent lauréat du prix Goncourt des lycéens David Diop ou encore Dany Laferrière, lirons des extraits de poésies, de fictions, d'essais, de slams ou encore de romans graphiques pour les petits et les grands lecteurs.Une soirée contre la censure, des dégustations et des leçons de cuisine sont également à prévoir. Le jury du Prix Bermond-Boquié, en partenariat avec la Bibliothèque municipale de Nantes et la Médiathèque de Saint-Sébastien-sur-Loire, en profitera pour remettre leur prix à un nouveau roman jeunesse. Ce prix est un hommage à Monique Bermond et Raymond Boquié, deux critiques littéraires jeunesse qui ont fait don de leur fonds à la Ville de Nantes, en 1998.L'entrée au festival est gratuite pour tous. Il sera inauguré au centre culturel du lieu unique de Nantes, le 28 février prochain.