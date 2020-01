Nastassja Martin reçoit le prix François Sommer pour “Croire aux fauves”

François Sureau, Président d’honneur du jury, et l’ensemble des membres du jury ont été conquis par cet ouvrage de grande qualité. Croire aux fauves, de l'anthropologue Nastassja Martin, offre une réflexion profonde sur l'altérité et la métamorphose à partir de sa rencontre violente avec un ours et du récit de sa renaissance.











Doté de 15 000 euros, le Prix littéraire François Sommer récompense un ouvrage (roman ou essai) qui explore d’une façon originale et sensible la question des relations de l’homme à la nature et ouvre des voies nouvelles pour penser les enjeux écologiques contemporains.



La remise du Prix s’est déroulée ce vendredi 24 janvier 2020 à 18h30 au sein de la Fondation François Sommer, à l’Hôtel de Guénégaud, 60 rue des Archives – Paris 3e.



« Ce jour-là, le 25 août 2015, l'événement n'est pas : un ours attaque une anthropologue française quelque part dans les montagnes du Kamtchatka. L'événement est : un ours et une femme se rencontrent et les frontières entre les mondes implosent. Non seulement les limites physiques entre un humain et une bête qui, en se confrontant, ouvrent des failles sur leurs corps et dans leurs têtes. C'est aussi le temps du mythe qui rejoint la réalité ; le jadis qui rejoint l'actuel ; le rêve qui rejoint l'incarné. »



Née en 1986, Nastassja Martin est anthropologue, diplômée de l’EHESS, spécialiste des populations arctiques. Sa thèse sur les chasseurs-cueilleurs Gwich’in a donné lieu à un essai, Les Âmes sauvages - Face à l’Occident, la résistance d’un peuple d’Alaska (La Découverte, 2016).