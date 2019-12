Natacha Bayard prendra la direction du Salon du livre de Genève 2020

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Cheffe de projets à Palexpo, Natacha Bayard aura donc la responsabilité de la manifestation, dans son édition 2020. Laquelle pose des dates très différentes des précédentes années — autour de la fin du mois d’avril.Cette année, des problèmes d’agenda et de calendrier — notamment celui du Salon International de la Haute Horlogerie — avaient contraint Palexpo à déplacer le Salon du livre. La nouvelle période apparaît comme complexe aux yeux des exposants, notamment parce qu’elle intervient en pleine rentrée littéraire, d’un côté.De l’autre, on sera au sortir de la Foire du livre de Francfort, rendez-vous incontournable des professionnels, qui mettra le Canada à l’honneur.Pour cette 34e édition, Natacha Bayard sera secondée par Nine Simon, qui avait pris en charge la programmation pour 2019.