Nathalie Carré reçoit le prix Pierre-François Caillé de la traduction 2018

Augustown, quartier pauvre de Kingston. En cet après-midi d’avril 1982, Kaia rentre de l’école. Ma Taffy l’attend, assise sur sa véranda. La grand-mère n’y voit plus mais elle reconnaît entre toutes l’odeur entêtante, envahissante, de la calamité qui se prépare. Car aujourd’hui, à l’école, M. Saint-Josephs a commis l’irréparable : il a coupé les dreadlocks de Kaia – sacrilège absolu chez les rastafari.Et voilà Ma Taffy qui tremble, elle que pourtant rien n’ébranle, pas même le chef du gang Angola ni les descentes des Babylones, toutes sirènes hurlantes.On dirait bien qu’à Augustown, Jamaïque, le jour de l’autoclapse – catastrophe aux promesses d’apocalypse – est une nouvelle fois en train d’advenir. Alors, pour gagner du temps sur la menace qui gronde, Ma Taffy raconte à Kaia comment elle a assisté, petite fille au milieu d’une foule immense, à la véritable ascension d’Alexander Bedward, le Prêcheur volant…By the rivers of Babylon est aussi le lauréat du Prix les Afriques 2018, du Prix Carbet de la Caraïbe et du Tout-Monde 2017, et du OCM Bocas Prize for Caribbean Literature 2017. C’est le deuxième roman de Kei Miller publié en français, après L’Authentique Pearline Portious, également publié chez Zulma et traduit par Nathalie Carré.Merci à tous les membres du jury, qui récompensent ainsi une jeune traductrice de grand talent, un travail original, exigent et inventif.Ce prix est décerné par la Société française des traducteurs (SFT), avec le concours de l’École supérieure d’interprètes et de traducteurs (ESIT).Kei Miller, trad. Nathalie Carré (anglais) – By the rivers of Babylon – Zulma – 9782843048005 20,50 €