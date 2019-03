Naufragé du monde du travail : “Nous sommes plus de 2 millions de zombies”

ActuaLitté est partenaire de la Journée du Manuscrit



Le titre fait explicitement référence à Oscar Wilde, et à sa lettre écrite depuis sa geôle de Reading. Cependant, aujourd’hui la prison ne fait plus peur à personne. Ce qui fait peur aujourd’hui : c’est le chômage.Arthur Macua est un jeune auteur de 31 ans dont c’est le premier livre. Il ose se mettre à nu pour décrire l’expérience traumatisante que constitue le chômage jusqu’à l’isolement social et pour lui l’hospitalisation.Pour autant, il publie sous un pseudonyme de peur que son nom reste associé au chômage dans tous les moteurs de recherche. Il ne veut pas gager son avenir, car il sait qu’un jour il pourrait redevenir un chômeur, un zombie : « Nous sommes des zombies. Plus de 2 millions de zombies. »En 2018, il tente sa chance à la Journée du Manuscrit et remporte le Grand Prix du Jury. Pendant 3 mois, il a retravaillé son texte en bénéficiant des conseils d’un Directeur Littéraire, Wilfried N’Sondé, un écrivain français d'origine congolaise. Son dernier livre, Un océan, deux mers trois continents , paru chez Actes Sud, a reçu 6 prix littéraires dont Kourouma, France Bleu, Lire/ BFM.« Ce livre devrait être obligatoire dans toutes les grandes écoles. » Arthur Macua dédicacera son essai au salon Livre Paris le dimanche 17 mars sur le stand N52.Inspirée de la fête de la musique, la Journée du Manuscrit Francophone permet à tous les auteurs de publier un livre chaque année le 24 octobre. Les meilleurs livres sont récompensés par un jury d’écrivains et leurs auteurs remportent un contrat d’édition.