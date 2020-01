Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur,​ au Madison Square Garden

© Julieta Cervantes © Julieta Cervantes





Quelque 18.000 lycéens du Département de l’éducation de New York, en provenance des cinq districts de la ville, assisteront à cette représentation. Une première, d’ores et déjà. Mais pas que : c’est la première fois qu’une pièce venue de Broadway se retrouve jouée au MSG — qui abrite également les matchs de basket des Knicks de New York…Le maire de la ville, Bill de Blasio sera présent, avec une sacrée brochette de stars et du gratin new-yorkais, évidemment.« À New York, nous investissons des sommes records dans l’éducation artistique », indique Richard A. Carranza, actuel chancelier des écoles de la ville. Et de remercier chaleureusement les producteurs, qui ont permis de faire aboutir ce projet.Si le prix des billets à Broadway reste accessible, le plus compliqué reste de parvenir à en trouver. Or, la représentation du 26 février sera entièrement gratuite. L’adaptation est dirigée par Bartlett Sher…