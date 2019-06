Négar Djavadi remporte le Prix Albertine 2019 pour Désorientale

Négar Djavadi accepting the Albertine Prize for Disoriental, thanking her #translator Tina Kover, and seen alongside interpreter Ellen Sowchek. pic.twitter.com/5N5VLg3Ixc — Kate Deimling (@DeimlingKate) June 5, 2019



La nuit, Kimiâ mixe du rock alternatif dans des concerts. Le jour, elle suit un protocole d'insémination artificielle pour avoir un enfant avec son amie Anna. Née à Téhéran en 1971, exilée en France dix ans plus tard, elle a toujours tenu à distance sa culture d'origine pour vivre libre. Mais dans la salle d'attente de l'unité de PMA de l'hôpital Cochin, d'un rendezvous médical à l'autre, les djinns échappés du passé la rattrapent. Au fil de souvenirs entremêlés, dans une longue apostrophe au lecteur, elle déroule toute l'histoire de la famille Sadr. De ses pétulants ancêtres originaires du nord de la Perse jusqu'à ses parents, Darius et Sara, éternels opposants au régime en place ; celui du Shah jusqu'en 1979, puis celui de Khomeiny.

Publié en France par Liana Levi à l'occasion de la rentrée littéraire 2016, Désorientale faisait partie des ouvrages les plus appréciés de cette année-là. En France, de nombreux prix ont salué l'ouvrage, dont le Prix littéraire de la Porte Dorée et le Prix du Roman News.Négar Djavadi a reçu son prix hier soir, aux côtés de sa traductrice Tina Kover et de l'interprète Ellen Sowchek.Un prix de 10.000 $ a été décerné pour le livre lauréat, à partager entre l'auteure (8000 $) et la traductrice (2000 $). En 2018, Not One Day, d'Anne Garréta, traduit par Emma Ramadan, et paru chez Deep Vellum, avait reçu le Prix Albertine Le résumé de l'éditeur pour Désorientale :La sélection de 5 livres avait été réalisée par l'équipe de la librairie Albertine, le service livre de l'ambassade française ainsi que les deux membres d'honneur du jury, Lydia Davis et François Busnel.