Neil Gaiman présente ses excuses après avoir enfreint le confinement

nrkbeta CC BY 2.0

Des excuses en bonne et due forme

Le maître du fantastique Anglo-saxon a décidé de quitter la Nouvelle-Zélande début mai, expliquant sur son blog que lui et sa femme Amanda Palmer s'étaient « retrouvés dans une situation difficile » et qu'ils «devaient se donner mutuellement un peu d'espace ». Un espace que le confinement qu'ils partageaient n'était pas capable d'offrir. L'auteur a quitté le pays après l'assouplissement de la quarantaine, a voyagé masqué et ganté jusqu'à Londres, pour finalement se rendre à son domicle écossais sur la pitoresque île de Skye.Malheureusement pour Gaiman, les règles du confinement sont, en Écosse, toujours très strictes et les problèmes de couple ne constituent pas pour le peuple écossais un déplacement essentiel. Ce lundi, l'auteur a donc reçu la visite d'agents de police qui lui ont parlé des règles en vigueur. « Il a reçu des recommandations sur les voyages essentiels et nous lui avons rappelé les directives actuelles en Écosse » a déclaré l'inspecteur de la police écossaise Linda Allan.Le soir même Gaiman écrivait qu'il regrettait son voyage, et a tenu à présenter ses excuses à tous les insulaires.« Je suis sûr que j'ai fait des choses plus stupides dans ma vie, mais c'est la chose la plus stupide que j'ai faite depuis longtemps. » Loin d'être traumatisé par la visite des agents de police, Gaiman semble les remercier de l'avoir responsabilisé.« J'ai pu discuter avec des officiers de police locaux hier, qui m'ont dit j'aurait dû rester là où j'étais, en sécurité, en Nouvelle-Zélande, et je suis d'accord », a-t-il déclaré. « Globalement, ils voulaient être sûrs que j'allais bien, et que j'avais été isolé, et que je continuerais de m'isoler ici jusqu'à la fin du confinement , et de s'assurer que je connaissais les règles. Comme tous les habitants qui m'ont contacté, ils ont été incroyablement gentils. »Et de conclure : « Depuis que je suis arrivé ici, Skye a eu sa propre épidémie tragique de Covid - avec 10 décès. L'ile n'est pas organisée pour gérer ce genre de chose et toutes les ressources locales sont nécessaires pour prendre soin de la communauté. Donc oui. J'ai fait une erreur. Ne faites pas ce que j'ai fait. Ne venez pas dans les Highlands et les îles sans y être obligé. »via The Guardian