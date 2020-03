Netflix accusé d’utiliser des sous-titres pirates sur un anime japonais City Hunter

C’est un utilisateur de twitter, visiblement fan d’anime, qui a révélé l’anomalie. À l’aide d’une capture d’écran, il a signalé l’apparition des inscriptions « #Anime101@IRC.Rizon.net » à 10 minutes 09 du film City Hunter : La mort de City Hunter.



Il s'agit d’un anime japonais crée par Masaharu Okuwaki et diffusé en 1999 d’après le manga éponyme de Tsukasa Hōjō. En France, le shōnen est surtout connu à travers l’adaptation en série télévisée d’animation créée par Sunrise et intitulée Nicky Larson.

D’après l’utilisateur, les sous-titres proviendraient de site « fansub » ou « fansubbing » c’est-à-dire qu’ils auraient tout simplement été fait par des fans d’anime. Une pratique évidemment illégale.En effet, les sous-titres auraient été extraits d’un fichier pirate distribué par Rizon, un relai IRC (Internet relay chat ou en français « discussion relayée par Internet ») qui existe depuis 17 ans. Plus concrètement, il s’agit d’un service qui permet de configurer une chaîne pour échanger avec une ou plusieurs personnes. Un canal qui favorise donc la distribution pirate d’épisodes d’animés japonais et de la création des sous-titres.Pour utiliser la plateforme, il suffit de créer une chaine à l’aide d’un hashtag. Ici, le nom de la conversation est mentionné, il s’agit de #anime101. Ces sous-titres auraient ainsi été obtenus à partir d’une source non officielle et sans licence. TorrentFreak, qui a été visiter la chaîne #anime101 sur Rizon, a expliqué qu’il s’agissait d’une conversation fantôme et qu’un seul utilisateur était connecté. « Il semble probable que la chaîne ne soit plus du tout d’actualité. Cela pose la question de l’époque à laquelle ont été créés ces sous-titres » a déclaré le média.