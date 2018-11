Netflix adapte en anime Altered Carbon, d'après Richard K. Morgan

La plateforme de streaming Netflix multiplie les projets, en particulier pour séduire en Asie et en Inde. Le service a ainsi annoncé l'entrée en production de plusieurs projets d'anime, dont un qui reprendrait l'univers de la série Altered Carbon, tirée du livre Carbone modifié de Richard K. Morgan, et un autre basé sur la bande dessinée philippine Trese, de l'auteure Budjette Tan et du dessinateur Kajo Baldisimo.

Altered Carbon, sur Netflix

Après la série, l'anime : Netflix adapte un peu plus le livre de Richard K. Morgan, Carbone modifié (traduit par Ange chez Bragelonne), en le transformant en anime, avec, pour poursuivre et étendre le récit, le scénariste Dai Sato. Ce dernier est bien connu des amateurs, puisqu'il avait pris en main l'écriture d'épisodes des séries Cowboy Bepop et Ghost in the Shell.

Aux côtés de productions originales, on trouve une autre adaptation en anime, celle du « komik », forme de comics propre aux Philippines, de Budjette Tan et Kajo Baldisimo, Trese. On y suit les enquêtes d'Alexandra Trese, une détective confrontée à des crimes d'origine surnaturelle...

A priori, ces productions s'adresseront plus spécifiquement aux spectateurs asiatiques, ou ont en tout cas pour objectif de convaincre de futurs abonnés à Netflix de ce côté du globe.

En Inde également, Netflix multiplie les projets dans une stratégie similaire : après l'annonce de l'adaptation des Enfants de Minuit de Salman Rushdie, la plateforme a levé le voile sur d'autres projets d'adaptations de classiques de la littérature indienne.

On retrouve ainsi au programme de la plateforme Baahubali : Before the Beginning, d'après le livre d'Anand Neelakantan, Bard of Blood, d'après l'œuvre de Bilal Siddiqi ou encore Leila, tiré du roman de Prayaag Akbar.

Tous ces projets devraient être disponibles en 2019.