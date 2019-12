Netflix adapte le livre pour enfants de Paul McCartney

Sir Paul McCartney will create original songs/music for and produce High in the Clouds, an animated adaptation of the children’s novel McCartney wrote with Geoff Dunbar and Philip Ardagh. The feature film will be written by Jon Croker (Paddington & Paddington 2) pic.twitter.com/qw95jseSJG — See What's Next (@seewhatsnext) December 10, 2019

Forcé à quitter sa forêt natale saccagée par les projets immobiliers de Gretch la diabolique, Wirral, un petit écureuil, jure de découvrir Animalia, l’île fabuleuse dont lui parlait sa maman. Là-bas tous les animaux vivent libres et en paix. Avec l’aide de Froggo, la grenouille en montgolfière, de Wilhamina, la jolie demoiselle écureuil, et de Ratsy, la malin rat des villes, Wirral se lance dans une entreprise gigantesque : délivrer les animaux esclaves du monde entier. Mazis cette expédition n’est pas sans danger. Drôle, rapide, pleine d’imagination, cette aventure magnifiquement illustrée réjouira les petits et les grands... et tous les beatlemaniaques !

Ce projet d'adaptaion avait déjà été annoncé aux Etats-Unis en 2013 , par le magazine Variety. Il réunissait les producteurs Michael Lynn – décédé en 2019 — et Bob Shayne. Pour cette version reprise en charge par Netflix et Gaumont, Paul McCartney coproduira le film avec Bob Shayne, Sidonie Dumas, Christophe Riandee, Nicolas Atlan et Terry Kalagian.« Chez Gaumont, nous sommes ravis d'annoncer ce projet, et impatients de travailler avec Melissa Cobb, Gregg Taylor et la talentueuse équipe de Netflix, pour pouvoir partager avec le public du monde entier ce long métrage d'animation musical vraiment spécial », a déclaré Nicolas Atlan, Président Gaumont Animation et famille.Une annonce qui rejoint celle de Gregg Taylor, directeur Netflix des films d'animation originaux, pour qui « apporter au monde un nouveau film d'animation, sorti tout droit du coeur et de l'imagination du brillant Paul McCartney, est sans aucun doute l'un des plus grands frissons que nous ayons ressenti chez Netflix. »Le chanteur des Beatles a spécialement composé plusieurs chansons pour la bande originale du film, comme l’a posté dans un tweet la société Netflix :L’écriture du scénario a été confiée à Jon Croker, la réalisation est quant à elle prise en charge par Timothy Reckart. Celui est notamment connu pour avoir été nommé à l’Oscar du meilleur court métrage d’animation en 2012, pour Head Over Heels.«Nous sommes ravis de nous associer à Netflix. Ils complètent l'équipe déjà incroyable de Gaumont et nous ne pouvons penser à personne de mieux avec qui travailler pour présenter notre film à un public mondial. J’ai toujours aimé les films d’animation et c’est un projet passionnant extrêmement important pour moi. J'ai hâte que le monde le voie », a pour sa part déclaré Paul McCartney sur son site.Le roman de Paul McCartney, High in the Clouds, co écrit avec Philip Ardagh et illustré par Geoff Dunbar a été publié en 2005 aux éditions Faber and Faber. Il a été traduit en France sous le titre Là-haut dans les nuages chez Plon (traduction de Christophe Mercier). Destiné aux enfants, ce livre est le premier roman écrit par le chanteur des Beatles, qui a récemment publié un second ouvrage, Hey Grandude ! début septembre Résumé de l’éditeur de Là-haut dans les nuages :Paul McCartney trad. anglais Christophe Mercier – Là-haut dans les nuages – Plon jeunesse – 9782259203180