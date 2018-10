Netflix adapte le roman de Blake Crouch avant sa parution

Toujours affamé de contenus littéraires à adapter, Netflix vient d'inventer l'adaptation par anticipation : avant même la parution du prochain livre de Blake Crouch, Recursion, la plateforme a annoncé la production d'un film et d'un « univers audiovisuel ». D'après Netflix, Recursion mélange science-fiction, thriller et romance. Tout un programme...

(photo d'illustration, Eli Christman, CC BY 2.0)

Recursion, le livre, doit paraitre en juin 2019, publié par Crown/Archetype : d'ici là, Netflix aura probablement bien avancé la production d'adaptations audiovisuelles, sous diverses formes, de l'histoire. Le projet rassemble quelques grands noms, puisqu'on retrouve impliqué Matt Reeves, connu pour la saga Cloverfield, et Shonda Rhimes, productrice de, entre autres, Grey's Anatomy.

Autant dire que Recursion est un projet de grande envergure pour Netflix. Ce type de partenariat, où une maison d'édition cède des droits d'adaptation avant même la publication d'une œuvre, aura sans doute tendance à devenir commun, à l'avenir.

En effet, ce modèle a déjà été mis en place par Netflix pour Cursed, un roman illustré de Frank Miller et de l'écrivain et producteur Tom Wheeler qui revisite la légende du Roi Arthur. Les droits d'adaptation du livre en série ont d'ores et déjà été vendus à Netflix, qui en fera une série en 10 épisodes, sans doute à la fin de l'année 2019. Le communiqué pour Recursion ne précise aucune date pour ces adaptations.

Recursion évoquera la création d'une technologie révolutionnaire permettant de conserver ses meilleurs souvenirs pour les revivre et les réinventer... À voir si cette adaptation restera dans les mémoires.