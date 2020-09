Netflix adapte un livre disparu pendant plus d'un siècle

CINEMA : Château de sable deviendra

Old dans une adaptation ciné

Selon Deadline , Netflix a acquis les droits d’un scénario basé sur le roman A note of explanation avec pour objectif de produire un long métrage. Ben Queen, connu pour avoir écrit Cars 2 et Cars 3 et créé la série télévisée A à Z chez NBC sera chargé de l’adaptation, il travaille actuellement sur la suite de La famille Addams, également pour Netflix.La production sera assurée par Liza Chasin pour la société 3dot dans le cadre de son accord avec le géant du streaming.A note of explanation est une œuvre longtemps restée inconnue de la poétesse, romancière et jardinière britannique Vita Sackville-West. Écrit en 1922, ce livre de taille minuscule a été découvert dans la maison de poupée de la reine Mary que l’on peut toujours admirer au château de Windsor.Cette merveille d’architecture pour lilliputien contient, en plus d’un ascenseur fonctionnel et de plusieurs fontaines, une véritable bibliothèque. Les secrets et enchantements de la maison de poupée de la Reine d’Angleterre a été publié chez Grasset, dans la collection jeunesse, traduit par Christian Demily, avec des illustration de Kate Baylay.L’ouvrage raconte l’histoire d’un des habitants de la maison de poupée : un lutin facétieux qui voyage dans le temps. Une nouvelle édition illustrée et reliée sur toile est aujourd’hui proposée par la maison d’édition Chronicle Books.