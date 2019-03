Netflix adaptera Cent ans de solitude de Gabriel García Márquez

Gabriel García Márquez (Sebástian Freire, CC BY SA 2.0) Gabriel García Márquez (Sebástian Freire, CC BY SA 2.0)

Un combat acharné

Netflix et l'Amérique latine : un amour qui dure

Le géant du streaming a récemment acquis les droits du chef-d’œuvre de Gabriel García Márquez pour l'adapter en série en langue espagnole. Considéré comme une pièce maîtresse de la littérature, Cent ans de solitude a été vendu à 50 millions d'exemplaires dans le monde entier et traduit en 46 langues.L'auteur, lauréat du prix Nobel, est décédé en 2014, à l'âge de 87 ans. Ses deux fils, Rodrigo García et Gonzalo García Barcha, seront les producteurs exécutifs de la série, qui sera tournée principalement en Colombie. Netflix n'a pour l'instant pas annoncé d’autres détails pour le projet.Acquérir les droits d'adaptation n'a pas été chose facile pour la plateforme de Reed Hastings. « Pendant des décennies, notre père a été réticent à l'idée de vendre les droits de son œuvre au cinéma. Il estimait qu'il ne pouvait pas être bien mis en valeur dans les délais prescrits d'un long métrage et que le produire dans une langue autre que l'espagnol ne lui rendrait pas justice », a déclaré Rodrigo García.« Mais à l'âge d'or actuel des séries, avec le niveau de talent pour le scénario et la réalisation, la qualité cinématographique du contenu et l'acceptation par le public mondial de programmes en langues étrangères, le moment n'aurait pas pu être plus propice. » Autrement dit, l'offre a dû être sacrément alléchante.Cent ans de solitude ne sera pas la première œuvre de García Márquez à être adaptée à l'écran. La nouvelle Crónica de una muerte anunciada (Chronique d’une mort annoncée traduit par Claude Couffon aux éditions Grasset) a été adapté par Francesco Rosi en 1987. Plus récemment, c'est El amor en los tiempos del cólera (L'amour au temps du choléra en français traduit par Annie Morvan chez Grasset) qui a eu droit à son adaptation sur grand écran. Le film a été réalisé en 2007 par Mike Newell.Cent ans de solitude est un roman hybride qui fait coexister cadre historique, géographie, références socioculturelles et motifs surnaturels. Entre l'allégorie et l'imaginaire, García Márquez donne à voir l'Amérique du Sud, ses problématiques et ses saveurs, en suivant l'épopée de la famille Buendía sur sept générations et du village imaginaire de Macondo qu'elle habite.Une pépite incontestable pour Netflix qui a récemment connu un succès considérable avec d'autres œuvres sur l'Amérique Latine. On peut citer le film Roma d'Alfonso Cuarón, qui a remporté trois Oscars 2019 et bien sûr la série Narcos sur le cartel colombien établie par Pablo Escobar à la fin des années 80.« Nous sommes extrêmement honorés de nous voir confier la première adaptation de Cent ans de solitude, une histoire intemporelle et emblématique d'Amérique latine que nous sommes ravis de partager avec le monde entier », a déclaré Francisco Ramos, vice-président de Netflix espagnol. « Nous savons que nos membres du monde entier aiment regarder des films et des séries en espagnol, et nous pensons que ce sera une rencontre parfaite entre notre projet et notre plateforme. »