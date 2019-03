Netflix adaptera la série littéraire Le Club des Baby-Sitters

La série littéraire originale raconte l'histoire de jeunes adolescentes de treize ans qui décident de former une entreprise de garde d'enfants. Dans l'édition américaine, les personnages vivent à Stoneybrook, dans le Connecticut (États-Unis).La série adaptée sur Netflix est produite par Walden Media, qui a travaillé sur la trilogie adaptée sur grand écran des Chroniques de Narnia. Le studio sera épaulé dans le projet par Michael De Luca (Les Frères Sisters) et Lucy Kitada. Rachel Shukert (Glow) devrait être choisie pour être la showrunner de la série, et ainsi en superviser le développement, tandis que Lucia Aniello (Broad City) se chargera de la production.Suite à l'annonce du projet, Frank Smith, PDG de Walden Media, a tenu à partager son enthousiasme : « Depuis des générations, les jeunes sont captivés et inspirés par les jeunes femmes entreprenantes du Club des Baby-Sitters. Donner vie à cette série emblématique s’inscrit à un tournant de l’extension de Walden au contenu télévisé scénarisé. »Les épisodes proposés par Netflix devraient durer une demi-heure chacun. Ils aborderont des sujets tels que le racisme, le divorce, l'appartenance sociale et les problèmes auxquels font face les adolescents contemporains.« Les thèmes du Club des Baby-Sitters sont toujours porteurs 30 ans après la publication de la série de livres originale », explique Melissa Cobb, vice-présidente de la catégorie Kids & Family chez Netflix. « Il n’a jamais été aussi opportun de raconter une histoire ambitieuse sur leur initiative. Ensemble avec Ann M. Martin et l'équipe de Walden Media, notre ambition est de donner une forme contemporaine aux histoires et aux aventures de ce groupe emblématique d'amies afin de refléter les problèmes de notre époque. »L'auteure et créatrice de la série emblématique s'est dite « étonnée » par le nombre de fans qui continuent à lire ses histoires. « Je suis honorée de continuer à entendre des lecteurs — devenus adultes, qui sont devenus écrivains, rédacteurs, enseignants, bibliothécaires, cinéastes — qui disent se voir dans les personnages de Kristy et de ses amies. Je suis donc très enthousiasmée par la prochaine série sur Netflix, qui, je l’espère, inspirera une nouvelle génération de lecteurs et de leaders partout dans le monde. »Les livres d'Ann M. Martin ont déjà été adaptés une première fois en série sur HBO en 1990. La production était gérée à l'époque par Scholastic Corporation. De même, en 1995, les lecteurs ont pu retrouver les aventures du Club des Baby-Sitters au cinéma. La réalisation avait été confiée à Melanie Mayron.via Deadline