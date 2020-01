Netflix ajoute à son catalogue 21 films du studio Ghibli

Les Contes de Terremer, Gorō Miyazaki, 2006, adapté des livres d'Ursula K. Le Guin

Grande nouvelle pour les amateurs d'animation, et les autres : le service de streaming audiovisuel Netflix annonce en grande pompe l'arrivée d'une vingtaine de films du studio Ghibli dans son catalogue. États-Unis, Canada et Japon n'en profiteront pas, pour des raisons de droit, mais tous les autres pays où Netflix est présent auront droit à une grande séance de rattrapage.Outre Le Tombeau des Lucioles, réalisé par Isao Takahata et adapté du roman d'Akiyuki Nosaka, arrivé sur Netflix il y a quelque temps, plusieurs adaptations confiées aux bons soins du studio seront ainsi disponibles.Voici la liste complète :Le Château dans le Ciel, Hayao Miyazaki, 1986Mon voisin Totoro, Hayao Miyazaki, 1988Kiki la petite sorcière, Hayao Miyazaki, 1989, adapté du livre d’Eiko Kadono (1985)Souvenirs goutte à goutte, Isao Takahata, 1991, adapté du manga Omoide poro poro de Hotaru Okamoto et Yūko Tone (1988)Porco Rosso, Hayao Miyazaki, 1992Je peux entendre l'océan, Tomomi Mochizuki, 1993, adapté du roman Saeko Himuro (1990)Les Contes de Terremer, Gorō Miyazaki, 2006, adapté des livres d'Ursula K. Le GuinNausicaä et la vallée du vent, Hayao Miyazaki, 1984, adapté du manga de Hayao Miyazaki (1982-1994)Princesse Mononoké, Hayao Miyazaki, 1997, inspiré par le manga Shuna no tabi, Hayao Miyazaki, 1983Mes Voisins les Yamada, Isao Takahata, 1999, adapté du manga de Hisaichi Ishii (1991-1993)Le Voyage de Chihiro, Hayao Miyazaki, 2001Le royaume des chats, Hiroyuki Morita, 2002, adapté du manga Baron, neko no danshaku d'Aoi Hiiragi (2002)Arrietty, le petit monde des chapardeurs, Hiromasa Yonebayashi, 2010, adapté du roman Les Chapardeurs (The Borrowers), de Mary NortonLe Conte de la Princesse Kaguya, Isao Takahata, 2013, adapté des contes Kaguya-hime de Murasaki ShikibuPompoko, Isao Takahata, 1994Si tu tends l'oreille, Yoshifumi Kondo, 1995, d'après le manga d'Aoi Hiiragi (1990)Le Château Ambulant, Hayao Miyazaki, 2004, adapté du roman Le Château de Hurle de Diana Wynne JonesPonyo sur la Falaise, Hayao Miyazaki, 2008La colline aux coquelicots, Gorō Miyazaki, 2011, adapté du manga de Chizuru Takahashi et Tetsurô SayamaLe vent se lève, Hayao Miyazaki, 2013Souvenirs de Marnie, Hiromasa Yonebayashi, 2014, adapté du roman When Marnie Was There de Joan G. Robinson (1967)