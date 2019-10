Netflix annonce plusieurs adaptations de livres, dont un d'Elif Shafak

(photo d'illustration, Guilherme Pantaleão, CC BY 2.0)

Après quarante ans d'une vie confortable, Ella n'imaginait pas un jour changer sa destinée. Engagée comme lectrice, elle découvre un manuscrit retraçant la rencontre au XIIe siècle du poète Rûmi avec le plus célèbre derviche du monde musulman. C'est la révélation. Transcendée par cette histoire, elle s'initie au soufisme et à la splendeur de l'amour...

Netflix a profité de la présence et de l'intervention de Kelly Luegenbiehl , vice-présidente des contenus originaux internationaux de la société Netflix, pour faire un peu de promotion. Trois nouvelles séries originales tirées d'autant d'ouvrages, publiés par des auteurs de nationalités différentes, seront ainsi diffusées dans un futur plus ou moins proche.« Nous sommes particulièrement enthousiastes vis-à-vis de ces séries, qui prouvent encore une fois que les grandes histoires viennent de n'importe où, dans toutes les langues et de différentes époques », a souligné Luegenbiehl. Autrement dit : les adaptations de la firme ne sont pas uniquement à chercher du côté des classiques de la littérature anglophone.Anxious People, ou Folk med ångest, sera produit par FLX, derrière les séries Quicksand et Love & Anarchy, avec la scénariste Camilla Ahlgren derrière l'adaptation du roman. Fredrik Backman, l'auteur, est particulièrement connu pour Vieux, râleur et suicidaire : la vie selon Ove, traduit par Laurence Mennerich, aux Presses de la Cité en 2014. Le tout sera réalisé par Felix Herngren, déjà derrière la caméra pour Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, d'après le livre homonyme de Jonas Jonasson.Tyll, livre de Daniel Kehlmann non disponible en français, sera adapté pour la programmation allemande de Netflix, mais se cherche encore un réalisateur, ainsi qu'un scénariste.Enfin, The Forty Rules of Love d'Elif Shafak, traduit en français sous le titre Soufi, mon amour par Dominique Letellier chez Phébus, doit aussi trouver celui ou celle qui l'adaptera en série.Le résumé de l'éditeur pour Soufi, mon amour :