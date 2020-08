Netflix annule la série Altered Carbon, adaptée des livres de Richard K. Morgan

Photographie : Anthony Mackie dans la saison 2 d'Altered Carbon

Diffusée pour la première fois en 2018 sur Netflix, la série Altered Carbon a été annulée par la plateforme de vidéo, qui a jugé que les coûts de production étaient beaucoup trop importants par rapport à l'audience. Créée par la productrice et scénariste Laeta Kalogridis, la série s'inspirait des livres de Richard K. Morgan, publiés en français par les éditions Bragelonne dans des traductions d'Ange et de Cédric Perdereau.Au casting, les deux saisons ont respectivement proposé Joel Kinnaman et Anthony Mackie pour interpréter Takeshi Kovacs, le personnage principal.En mars 2020, Netflix a accueilli sur sa plateforme une version animée d'Altered Carbon, intitulée Altered Carbon: Resleeved, et se déroulant avant les événements de la saison 1 de la série.Altered Carbon fait partie d'une série d'annulations de Netflix : la semaine dernière, la série I Am Not Okay With This, tirée de la bande dessinée Pauvre Sydney ! de Charles Forsman (traduit par Vincent Degrez aux éditions L'employé du moi) a aussi été abandonnée, après une saison seulement.via Deadline