Netflix diffusera Cyrano de Bergerac, nouvelle version, d'après Rostand

Savinien de Cyrano de Bergerac, mieux connu en Cyrano de Bergerac depuis la pièce d'Edmond Rostand jouée pour la première fois en 1897, est un personnage immortel de la littérature française. La preuve avec Sierra Burgess Is a Loser, un film qui revisite le mythe et sera diffusé sur Netflix. Au casting, entre autre, Shannon Purser, vue dans Stranger Things.





Shannon Purser (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)



Même si Sierra Burgess Is A Loser n'en a pas l'air, il s'agit bel et bien d'une réécriture de Cyrano de Bergerac, la pièce d'Edmond Rostand. Lindsey Beer, auteure des futurs Dungeons & Dragons et Godzilla vs. Kong, a signé le scénario de ce film produit par Black Label Media. Le long-métrage a été réalisé par Ian Samuels, qui a déjà dirigé Caterwaul (2012) et Myrna the Monster (2015).

Le biais choisi pour revoir de fond en comble l'histoire de Cyrano de Bergerac est celui de la comédie romantique, tendance adolescente. Sierra, incarnée par Shannon Purser, est une jeune adolescente brillante et drôle, loin des gravures de mode qui font rêver ses camarades, filles comme garçons. Elle se rapprochera malgré tout de Froseth, la fille la plus populaire du lycée, dans le cadre d'un plan machiavélique... pour parvenir à ses fins amoureuses.

Difficile d'imaginer le résultat, mais Netflix semble suffisamment enthousiaste pour préempter la diffusion de ce long-métrage.

Pour le moment, Sierra Burgess Is A Loser n'a pas encore de date de diffusion, mais celle-ci trouvera sans doute sa place dans la programmation de 2018.







via Variety