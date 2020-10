Netflix diffusera une comédie musicale Alice au pays des merveilles

L'action du livre de Lewis Carroll sera transposée à notre époque, alors qu'Alice participe à un festival intitulé « Wonderland » : le projet répond pour l'instant au titre d'Alice, tout simplement. Le scénario sera signé par Ross Evans, qui doit également écrire le script de Platypus Police Squad, d'après les livres de Jarrett J. Krosoczka.



La comédie musicale devrait mettre en avant Sabrina Carpenter, actrice et chanteuse américaine vue dans les films Netflix Tall Girl et Clouds. Carpenter produira également cette adaptation.



Les Aventures d'Alice au pays des merveilles a été adapté à de nombreuses reprises au cinéma, notamment en 2010, par Tim Burton, et Cecil Hepworth, en 1903. L'une des versions les plus célèbres reste le long-métrage des studios Walt Disney, en 1951, avec des chansons particulièrement accrocheuses.