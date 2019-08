Netflix prépare une adaptation d'Octobre, de Soren Sveistrup

Editeur : Albin Michel

Genre : polars & thrillers

Total pages :

Traducteur :

ISBN : 9782226438997



Octobre

de Sveistrup, Soren

'Le premier thriller du créateur de la série culte.' The KillingDébut octobre, dans la banlieue de Copenhague, la police découvre le cadavre d'une femme amputée d'une main. A côté du corps, un petit bonhomme fabriqué à partir de marrons et d'allumettes. Chargés de l'enquête, la jeune inspectrice Naia Thulin et l'inspecteur Mark Hess découvrent vite que cette figurine est porteuse de mystérieuses empreintes : celles de la fille de Rosa Hartung, ministre des Affaires Sociales, enlevée un an plus tôt et présumée morte.Thulin et Hess explorent toutes les pistes qui leur révèleraient un lien entre la disparition de la fille de la ministre et la victime à la main coupée. Lorsqu'une autre femme est tuée, selon le même mode opératoire, ils comprennent que le cauchemar ne fait que commencer..." On retrouve dans ce roman passionnant tout le génie du scénariste de The Killing. " - Ugebladet Søndag

