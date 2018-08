Netflix prépare une suite à son film live action Death Note

Il en a irrité beaucoup, ravi quelques-uns : le film live action Death Note de Netflix aura sa suite, en cours de production. Le réalisateur Adam Wingard avait laissé entendre, au moment de la diffusion du premier film, qu'il envisageait une trilogie, mais tout dépendait de la réception de son adaptation du manga de Tsugumi Ōba et Takeshi Obata.

Light Yagami ramasse un étrange carnet oublié dans la cour de son lycée. Selon les instructions du carnet, la personne dont le nom est écrit dans les pages du Death Note mourra dans les 40 secondes !! Quelques jours plus tard, Light fait la connaissance de l'ancien propriétaire du carnet : Ryûk, un dieu de la mort ! Poussé par l'ennui, il a fait entrer le carnet sur terre. Ryûk découvre alors que Light a déjà commencé à remplir son carnet...

Dans un article consacré aux longs-métrages de Netflix, dans lequel The Hollywood Reporter s'interroge sur la possibilité de la plateforme de connaitre un véritable grand succès public et critique, on apprend qu'une suite au film live action Death Note est en préparation. Sorti en juillet 2017, le premier film a été un beau succès, assure Netflix, malgré une réception assez chaotique.Jugé peu respectueux du manga d'origine et moqué pour ses personnages, le film live action Death Note connaitra pourtant une suite, actuellement en production. Son scénario est signé par Greg Russo, et doit toujours s'inspirer du manga de Tsugumi Ōba et Takeshi Obata.A priori, le casting devrait voir revenir la plupart des acteurs du premier volet. Aucune date de diffusion n'a pour le moment été annoncée.Le résumé de l'éditeur pour Death Note, vol. 1 :En France, Death Note a été publié par Kana.