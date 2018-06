Netflix produit une adaptation d'Henri IV et Henri V de Shakespeare

Pour ses prochaines productions, Netflix compte sur un scénariste un peu particulier, William Shakespeare. Après Hamlet, le service de streaming envisage un long-métrage qui adaptera les pièces Henri IV et Henri V, écrites entre 1596 et 1599. Avec un casting grand luxe rassemblant notamment Timothée Chalamet, Robert Pattinson et Lily-Rose Depp.

Hal fait face Falstaff dans Henry IV, gravure de Robert Smirke, vers 1805



Timothée Chalamet (Call Me By Your Name), Joel Edgerton, Sean Harris, Ben Mendelsohn, Robert Pattinson, Lily-Rose Depp, Tom Glynn-Carney ou encore Thomasin Harcourt McKenzie, voici le casting d'un long-métrage estampillé Netflix qui adaptera en un seul film deux pièces de William Shakespeare, Henri IV et Henri V.



Ces deux pièces évoquent l'histoire d'Angleterre, avec la déposition de Richard II d'Angleterre, à la fin XIVe siècle et le règne des Lancaster, avec Henri IV et son fils, Henri V, surnommé Hal.



Edgerton sera Falstaff, l'élément comique de la pièce Henri IV, Chalamet incarnera Hal tandis que Robert Pattinson incarnera le dauphin du roi. Mendelsohn prêtera ses traits au roi Henri IV, Depp sera la Princesse Catherine et Sean Harris William. Enfin, Tom Glynn-Carney interprétera Hotspur et McKenzie Philippa.



Le tournage a commencé en Angleterre, pour une diffusion en 2019.



Henri V a déjà été adapté par Kenneth Branagh, en 1991, et Laurence Olivier en 1947. Henri IV avait été adapté, de manière indirecte, par Orson Welles en 1965, avec Falstaff.