Netflix s'offre les droits de diffusion du film sur l'écrivain Sergueï Dovlatov

Le film retrace une semaine dans la peau du romancier russe Sergei Dovlatov (Milan Marić) à Leningrad (aujourd’hui Saint-Pétersbourg) en 1971. La caméra offre un regard intime sur les difficultés personnelles et professionnelles de l'artiste.

Subissant la censure du régime soviétique, empêchant l’auteur et journaliste de publier ses romans en URSS, Dovlatov émigrera à New York pour éviter les persécutions. Il ne connaîtra cependant qu’un succès posthume lorsque ses œuvres deviendront des best-sellers dans la Russie postsoviétique. Parmi celles-ci, on citera entre autres : La valise, Solo Sur Underwood, La réserve et Le compromis.

Le film a été projeté pour la première fois lors des Berlinales 2018 et Netflix en a profité pour s’offrir les droits de diffusion pour les territoires anglophones à travers le globe. Ainsi, l’Amérique du Nord, la Grande-Bretagne, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, et la Scandinavie pourront bientôt retrouver le long-métrage sur leurs écrans.