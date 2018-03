Netflix s'offre les personnages de Rob Liefeld, cocréateur de Deadpool

Youngblood et Bloodstrike, deux créations Rob Liefeld



Netflix ne va pas faire dans la dentelle : avec l'achat des droits d'adaptation des personnages de l'Extreme Universe de Rob Liefeld, il prépare doucement sa riposte à la récupération des licences Marvel par Disney. En misant, a priori, sur les héros violents et sans pitié : après les créations de Mark Millar — créateur de Kick-Ass et Wanted —, ce sont celles de Liefeld qui rejoignent le catalogue.

Aujourd'hui connu pour avoir été à l'origine du personnage et de l'univers de Deadpool avec le scénariste Fabian Nicieza, Liefeld a eu ses années de gloire dans les années 1990, alors que son style brut de décoffrage avait convaincu les éditeurs. « L'homme le plus détesté dans le domaine des comics », surnom qu'il s'était attiré après un certain ras-le-bol pour ses personnages caricaturaux et des accusations de plagiat, a réussi à conclure un fameux contrat avec Netflix.

D'après Deadline, Netflix aurait déboursé plus d'un million de dollars pour acheter l'ensemble de l'Extreme Universe, nom donné aux créations de Liefeld. Le réalisateur et scénariste Akiva Goldsman, qui a travaillé sur les scénarii de La Tour sombre ou de Divergente 2, supervisera l'écriture de plusieurs films tirés des œuvres de Liefeld.

Parmi les titres concernés, Deadline évoque Brigade, Bloodstrike, Cybrid, Re-Gex, Bloodwulf et Kaboom : la plupart des séries de Liefeld mettant en scène des groupes de super-héros violents et impitoyables, voilà le contre-point parfait aux figures policées de Marvel et DC.

« Netflix est devenu une part de mon existence quotidienne et de celle de mes enfants. Leur programmation est la plus dynamique et la plus diversifiée que j'ai jamais vue », assure Liefeld en toute objectivité. « Je suis plus que ravi et inspiré d'apporter mon catalogue Extreme à la vie avec ces sorciers créatifs de Netflix. »