Netflix va adapter une nouvelle de Stephen King et Joe Hill

On n’en finit pas d’adapter Stephen King. L'œuvre du maître de l'horreur est une véritable poule aux œufs d’or pour Netflix — la plateforme est toujours dans la course à la création de contenus originaux — qui prévoit de faire un film de la nouvelle In The Tall Grass, écrite par King et son fils, Joe Hill.





Après l’échec de l’adaptation du comics de Joe Hill, Locke & Key, par Hulu, ce dernier rebondit chez le concurrent, Netflix. La nouvelle en question, écrite à quatre mains par les deux écrivains spécialisés dans l’horreur et le fantastique, fut originellement publiée en 2012 dans le magazine Esquire.

Selon les informations de Deadline, l’œuvre sera portée à l’écran par le scénariste et réalisateur Vincenzo Natali (Cube, Cypher, Noting, Splice) tandis que James Marsden (Westworld) serait pressenti pour y incarner un rôle. Le film sera produit par Steven Hoban (Splice), Jimmy Miller et Matt Riley (The Lazarus Effect).

In The Tall Grass raconte l’histoire d’un frère et une sœur, qui, entendant un jeune garçon pleurer, s’aventurent dans un vaste champ d’herbe au Kansas. Mais, très vite, ils se rendent compte qu’il n’y a peut-être pas d’issue.



Le tournage commencera cet été, à Toronto. Après 1992 et Gerald’s Game (Jessie en français), ce sera la troisième adaptation par Netflix d’un ouvrage de Stephen King, cette fois-ci accompagné de son fils.