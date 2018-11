Neuf vies, d'Ursula K. Le Guin, bientôt adapté au cinéma

Le texte Neuf vies d'Ursula Le Guin, publié pour la première fois en 1969 et traduit par Jean Bailhache pour le recueil Aux douze vents du monde de la maison d'édition Le Bélial', en 2018, sera bientôt adapté au cinéma. Le long-métrage, dont le tournage commencera au cours de l'été 2019, réunira notamment Jonny Lee Miller et Common.

(photo d'illustration, John Pabst Jr., CC BY 2.0)



Neuf vies, un des courts romans les plus connus d'Ursula K. Le Guin, sera prochainement un long-métrage, produit par Gavin Humphries (Quark Films) et Josephine Rose (Bandit Country). Neuf vies rejoindra la courte liste des œuvres de Le Guin ayant été adaptées au cinéma, l'auteure étant très exigeante vis-à-vis des différents projets. On trouve notamment sur cette liste Les Contes de Terremer, de Gorō Miyazaki, qui remonte à 2006.

Au casting du film, annoncés pour le moment, Jonny Lee Miller (Elementary, Trainspotting) et Common (The Hate U Give), rapporte Deadline.

Neuf vies raconte la rencontre de Owen Pugh et Alvaro Martin, deux astronautes en mission, avec des clones d'un même homme envoyés pour les aider à mener à bien leur tâche. Sauf que ces clones se révèleront plus complexes que prévu, dans leurs relations, mais surtout exécrables...

Le scénario sera tiré du texte de Le Guin et écrit par Siri Rodnes et Tom Basden. La réalisatrice Siri Rodnes signera ici son premier long-métrage, après plusieurs courts-métrages.



Un autre texte d'Ursula K. Le Guin, Le Dit d'Aka, est en cours d'adaptation.