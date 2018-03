New York, Afrique, francophonie : des Assises de l'édition internationale à Genève

Les Assises de l’édition, volet professionnel organisé en marge du Salon du livre de Genève, auront lieu à Palexpo les mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 avril prochains. Quelques nouveautés: les premières Assises du livre en Afrique, des professionnels new-yorkais, une rencontre inédite entre une dizaine de libraires francophones de France, de Belgique et du Québec et des éditeurs suisses romands, ainsi qu’un rendez-vous entre des traducteurs germanophones de Suisse et d’Allemagne et des éditeurs québécois.





© Patrick Roy



Les Assises du livre en Afrique, mercredi 25 avril

Structurée autour de la thématique, « L’édition en Afrique en 2018 : évolutions, défis et perspectives », cette journée réunira un panel de professionnels et de personnalités officielles, dont le Ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d’Ivoire, Monsieur Maurice Bandaman, afin d’échanger sur les problématiques bouleversant l’univers et la chaîne du livre sur le continent africain.



Cette journée donnera la parole à des porteurs de projets innovants susceptibles d’impacter l’édition africaine, et, plus globalement, francophone : la liseuse Adiflor (adiflor.org), la Journée du Manuscrit (lajourneedumanuscrit.com), un projet québécois d’impression à la demande (anel.qc.ca), ou encore une plateforme d’édition collaborative (wespr.co).









Les Assises de l’édition suisse et francophone, jeudi 26 avril



Des professionnels new yorkais font le voyage à Genève pour rejoindre des intervenants suisses, français, belges, québécois et africains, afin d’échanger sur les phénomènes de mutualisation, de concentration et de partage de compétences et des savoirs dans les différents métiers du livre (édition, bibliothèque, librairie).





Sont d’ores et déjà annoncés Denis Mollat (librairie Mollat à Bordeaux, France), Stephen Carrière (Editions Anne Carrière/Groupe Média Participations, France), Sylvie Ntsame (Editions Ntsame, Gabon), Richard Prieur (Québec Édition), Patrick Nolan (Penguin Books, New York) ou encore Joël Dicker (auteur suisse) qui interviendront lors d’une matinée d’ateliers participatifs, suivie d’une après-midi de face-à-face.





Les rencontres du vendredi 27 avril



La matinée du vendredi sera articulée autour de la présence d’une dizaine de libraires francophones (Belgique, France et Québec) invités à Genève pour prendre part à un programme de visites et de rencontres avec les éditeurs romands et étrangers, et d’une session organisée par l’Alliance internationale des éditeurs indépendants pour les professionnels du livre africain.



Des traducteurs germanophones de Suisse et d’Allemagne feront aussi le déplacement pour échange avec les éditeurs du Québec, en vue de la mise à l’honneur du Canada à la Foire de Francfort en 2020.



Comment participer ? Ces journées en libre accès, sur inscription, s'adressent uniquement aux professionnels du monde de l'écrit (éditeur, libraire, diffuseur, représentant politique, journaliste, professeur, étudiant...). Les inscriptions sont obligatoires, à effectuer cette adresse.



Contact : info@salondulivre.ch