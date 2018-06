New York : Anne Garréta reçoit le prix Albertine pour la traduction de Pas un jour

Anne Garréta, au centre



Le prix Albertine est opéré par des lecteurs, et encadré par les services culturels de l’ambassade de France. Il récompense le livre favori des lecteurs américains en fiction contemporaine – dans sa version traduite, évidemment.

Que faire de ses penchants ? T’assignant cinq heures par jour, un mois durant, à ton ordinateur, tu te donnes pour objet de raconter le souvenir que tu as d’une femme ou autre que tu as désirée ou qui t’a désirée. Tu les prendras dans l’ordre où elles te reviendront en mémoire.

Tu les coucheras ensuite dans l’ordre impersonnel de l’alphabet. Mais pourquoi cet exercice, d’une ironie peut-être cruelle ? Dissiper ou digresser tes désirs.

Car la vie est trop courte pour se résigner à lire des livres mal écrits et coucher avec des femmes qu’on n’aime pas. Affaire de style. Ne risques-tu pas, entendant pourtant t’écarter des mœurs de ton temps et esquiver son idolâtrie du désir, d’y succomber ? Peut-on échapper à la publicité du désir ?

Et si, croyant résister à son assujettissement, tu ne faisais que pratiquer cette forme — si française — de résistance qui s’appelle la collaboration ?